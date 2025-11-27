דובר צה"ל פרסם היום (חמישי) הודעה ובה הופיע תיקון על סיבת נפילתם של ארבעה לוחמים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל.

בהודעה נכתב: רס״ן אומרי-חי בן משה ז״ל, סרן ערן שלם ז״ל, סגן רון אריאלי ז״ל וסגן איתן אבנר בן יצחק ז״ל נפלו ב- 18 בספטמבר 2025 כתוצאה מפיצוץ מטען, בעת שנסעו על ציר במרחב ׳ג׳ניינה׳ בתוך האמר צבאי. לאחר סיכומו של התחקיר המבצעי- ההאמר בו נסעו הלוחמים הוא שהוביל את הכוח ואחריו היו שני האמרים נוספים, כוח חי״ר, דחפור D9 ושישה באגרים.

סיכום ממצאי התחקיר: כוחות צוות הקרב של חטיבה 261, חטיבת בה"ד 1 בפיקוד אוגדה 143, פעלו במרחב רפיח. במהלך פעילות מבצעית והתקפית בשכונת 'ג'ניינה' האמר שנסע ראשון בשיירה עלה על מטען. כתוצאה מפיצוץ המטען נהרגו 4 הלוחמים, ונפצעו שלושה לוחמים, לוחם אחד באורח קשה, לוחם שני באורח בינוני ולוחם שלישי באורח קל.

תחקיר האירוע סוכם והוצג למשפחות השכולות בשקיפות, צה״ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן.