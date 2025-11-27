עוד היא הוסיפה: "לפני הרבה שנים כשעוד הייתי עושה הרצאות הייתי מדברת על זה למה העיתונאים מזדהים פוליטית ואמרתי שבאמת הייתה מגמה כזאת בעיתונות הישראלית שהובילו אותה שני עיתונאים שעכשיו הם בלב המאבק,

שניהם משני צידי המתרס הפוליטי, שאמרו 'אין עיתונאי צריך להגיד מה הוא חושב מאיזו עמדה פוליטית הוא בא כי אז אני יודע להתייחס זה אומר מישהו שהוא מהימין וזה אומר מישהו שהוא מהשמאל'. ואני חשבתי שלא ואני התנגדתי לזה ואני חשבתי שעיתונאי צריך לשמור על איזו מידה מסוימת של הגינות ומרחק מתחום ממושאי הסיקור שלו", קבעה.