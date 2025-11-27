על פי הראיון המלא שהובא במעריב, אמרה מצליח: "מאז שפרשתי מהחדשות אני ממש משתדלת להתרחק מהביצה הפוליטית כמה שאפשר, למרות שמציעים לי ואני באמת לא רוצה להתעסק עם זה יותר. אבל בימים האחרונים הרגשתי שאני חייבת להגיד משהו דווקא על העיתונאים ולא על הפוליטיקאים".
יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עדי הימלבלוי
12:34
|
שיר לוי
0
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ישראלי
הבוקר אמרה הגברת מצליח ששרת התחבורה מבלה בחול ולא מטפלת בתחבורה... היא בכלל לא מביעה כל דעה הגברת על פוליטיקאים12:41 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
too late12:57 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלי
הבוקר אמרה הגברת מצליח ששרת התחבורה מבלה בחול ולא מטפלת בתחבורה... היא בכלל לא מביעה כל דעה הגברת על פוליטיקאים12:41 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר