המגישה רינה מצליח דיברה היום (חמישי) בכאן רשת ב' נגד התופעה של עיתונאים שמתעסקים ומתקרבים לפוליטיקה.

על פי הראיון המלא שהובא במעריב, אמרה מצליח: "מאז שפרשתי מהחדשות אני ממש משתדלת להתרחק מהביצה הפוליטית כמה שאפשר, למרות שמציעים לי ואני באמת לא רוצה להתעסק עם זה יותר. אבל בימים האחרונים הרגשתי שאני חייבת להגיד משהו דווקא על העיתונאים ולא על הפוליטיקאים".