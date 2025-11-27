חני נחמיאס וקובי אשרת משחררים שני שירים חדשים מתוך אלבום ילדים משותף ומצופה: "עוברים דירה" ו"סודות". שירים מלאי קסם ונוסטלגיה שמחזירים אותנו לילדות של פעם

חני נחמיאס, אחת מכוכבות הילדים הוותיקות והאהובות בישראל, חוברת שוב לקובי אשרת לפרויקט מרגש במיוחד. היום (חמישי) יוצאים שני סינגלים ראשונים מתוך אלבום שירי ילדים משותף שכבר עכשיו מעורר ציפייה גדולה. השירים, ברוח הנוסטלגית של פעם, עוסקים בחוויות ילדות אמיתיות – כולל אחת שרבים מאיתנו מכירים מקרוב: מעבר דירה.

"עוברים דירה" – השיר שמדבר בדיוק על מה שילדים מרגישים

השיר "עוברים דירה" בביצועה החם והמוכר של חני נחמיאס מתאר את ההתרגשות המעורבת בחשש שמלווה כל ילד (וגם לא מעט מבוגרים) לפני מעבר. כתבה אותו תמי ארמוני, וקובי אשרת הלחין והפיק מוסיקלית.

קטע מתוך השיר:

בשבוע הבא נעבור דירה

וצריך לארוז

לארוז את הכול

קניתי סרטי הדבקה עגולים

וצבעים לכתיבה על קרטון

[…]

יש התרגשות גדולה באוויר

ואני לא יודעת במה להתחיל

כולם עסוקים מרוקנים ארונות

ולי אין את מי

את מי לשאול שאלות

ובפזמון החוזר מרגישים את הבלבול הילדותי האמיתי:

פשוט אין לי את מי לשאול, כולם כל כך עסוקים,

אני רק יודעת שעוברים דירה, אבל לאן?

לקיבוץ? אולי למושב? מה יהיה?

השיר מסתיים בכך שהחשש הופך לתקווה:

אני אורזת, אבל עדיין לא יודעת לאן אני עוברת,

אני רק מקווה שיהיה לי שם כייף,

בטוח יהיה לי!

גם "סודות" יוצא היום

לצד "עוברים דירה" משוחרר השיר "סודות" בביצוע קובי אשרת. שני השירים זמינים כבר עכשיו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והם מבשרים על אלבום מלא שצפוי לראות אור ממש בשבועות הקרובים.

מי שגדל על "פרפר נחמד", "הופה היי" ו"רחוב סומסום" ימצא כאן בדיוק את הטעם המוכר והאהוב – מילים פשוטות שפוגשות את הלב של הילד, לחנים קליטים והמון חום ונוסטלגיה עדינה.