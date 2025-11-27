מהטראומה מול ישראל ב-1993, דרך מאבק בכוכבים הגדולים עד לזכייה באליפות העולם, איימה ז'אקה המאמן ששם את צרפת על המפה חוגג 84

אם נסתכל על נבחרת צרפת של הדור האחרון, נראה את הנבחרת המצליחה בעולם. מאז 1998, הטריקולור הגיעו לארבעה גמרי מונדיאל (יותר מכל נבחרת אחרת) וזכו בשניים מהם. אבל כדי להבין איך הפכה צרפת למפלצת כדורגל, צריך לחזור לאיש שהניח את היסודות לזכייה הראשונה ב-1998. איימה ז'אקה, שחוגג היום יום הולדת 84.

ז'אקה נולד ב-27 בנובמבר 1941 בסייל-סו-קוזאן שבמחוז לואר. סיפור הסינדרלה שלו התחיל כשהיה שחקן בקבוצת החובבים המקומית. במקביל הוא נאלץ לעבוד למחייתו כפועל במפעל. את המפנה הוא חייב לסקאוטים של סנט אטיין – שהייתה אז בתחילת תור הזהב שלה. הם זיהו את הפוטנציאל ושלפו אותו מהמפעל בגיל 19 לעמדת הקשר האחורי. ההתחלה לא הייתה פשוטה.

סנט אטיין, שזכתה באליפות היסטורית ב-1957, נכנסה לסחרור וירדה ליגה ב-1962 (למרות זכייה בגביע). אבל הקאמבק היה מהדהד: ז'אקה וה"לאס וורטס" (הירוקים) חזרו לליגה הראשונה. הם הדהימו את צרפת עם 5 אליפויות בתוך 7 שנים, 2 גביעים ו-3 סופר-קאפ. אחרי קריירת משחק מפוארת (13 שנים בסנט אטיין ושנתיים בליון), תלה ז'אקה את הנעליים בגיל 34 ועבר לקווים.

ההפסד לישראל ששינה את הקריירה

אחרי קדנציות בליון ובבורדו – איתה הגיע להישג שיא של חצי גמר ליגת האלופות – הוא מונה ב-1992 לעוזרו של מאמן הנבחרת, ז'ראר הוייה. ב-1993 הגיע הרגע שכל חובב כדורגל ישראלי זוכר. קמפיין מוקדמות מונדיאל 1994, הפארק דה פראנס. נבחרת ישראל מדהימה את צרפת עם ה-2:3 המפורסם ושער הניצחון של ראובן עטר, שגרם למאיר איינשטיין ז"ל לאבד את הקול בשידור.

ההפסד הזה ריסק את הצרפתים. הם הפסידו לאחר מכן גם לבולגריה וראו את המונדיאל מהבית. הכישלון הצורב שלח את הוייה הביתה, וז'אקה הוקפץ לתפקיד המאמן הזמני. רצף משחקים מוצלח, כולל ניצחון יוקרתי באיטליה, סידר לו את המינוי הקבוע – והוא התחיל במהפכה.

בתחילה, ז'אקה בנה את הנבחרת סביב אריק קנטונה, הכוכב הגדול של מנצ'סטר יונייטד. ב-1995 קנטונה בעט באוהד קריסטל פאלאס והורחק לשנה. ז'אקה נאלץ לחשב מסלול מחדש. הוא קיבל החלטה אמיצה: הוא ויתר על הכוכבים הגדולים והבעייתיים (קנטונה, דויד ז'ינולה וז'אן-פייר פאפן) והחליט לבנות את הנבחרת סביב ילד פלא בשם זינדין זידאן.

איימה ז'אקה עושה מהפכה

הוא ספג אש מהתקשורת אבל לא מצמץ. הסימנים הראשונים להצלחה הגיעו ביורו 96, שם נעצרה צרפת רק בחצי הגמר בדו-קרב פנדלים מול צ'כיה. ז'אקה הגיע למונדיאל הביתי ב-1998 כשהוא חדור מטרה. שלב הבתים עבר חלק עם 9 נקודות (מול דנמרק, ערב הסעודית ודרום אפריקה), אבל הנוקאאוט היה סיפור אחר.

צרפת ירקה דם עם שער זהב מול פרגוואי בשמינית הגמר וניצחון בפנדלים על איטליה ברבע. בחצי הגמר, המהפך הדרמטי מול קרואטיה שלח אותה לגמר הגדול בסטאד דה פראנס. ממול עמדה ברזיל האימתנית עם רונאלדו ("הפנומן"), השחקן הטוב בעולם דאז. הדרמה התחילה עוד לפני השריקה, עם הדיווחים על התמוטטות העצבים של רונאלדו בחדר ההלבשה. על הדשא, זה היה הערב של ז'אקה וזידאן.

שני נגיחות של הקשר המחונן ושער נוסף של פטי קבעו 0:3 היסטורי. איימה ז'אקה, האיש שהחל כפועל ייצור וספג קיתונות של בוז מהתקשורת, הניף את הגביע העולמי הראשון של צרפת – ופרש בשיא. חודש לאחר הזכייה הוא עבר לתפקיד המנהל הטכני של הנבחרת, שם המשיך לעצב את הכדורגל הצרפתי במשך 12 שנה נוספות עד לפרישתו הסופית ב-2006.

מי היה מאמין שראובן עטר יביא את הגביע לצרפת?