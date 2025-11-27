מהגר אפגאני בן 29 בשם ראמונה קאנוואל, הוא האדם שרצח בפיגוע שני חיילי משמר לאומי בארצות הברית, הוא פתח באש מטווח אפס בזמן שצעק "אללה אכבר"

לאחר שאמש, נורו למוות שני חיילים מהמשמר הלאומי בוושינגטון הבירה בארה"ב, הרשויות הפדרליות חושפות את זהות היורה, ומגדירות את האירוע כפיגוע טרור איסלמי.

במהלך שעות הערב המאוחרות לפי שעון ישראל, יורה בודד פתח באש כנגד חיילים של המשמר הלאומי בבירה האמריקאית, בתחילה הוגדרו שני החיילים במצב קשה, והיורה נוטרל אך לא חוסל. מאוחר יותר נקבע מותם של שני החיילים בבתי החולים אליהם פונו.

כעת, רשויות החקירה הפדרליות בארצות הברית חושפות כי מדובר במהגר אפגאני, אשר הובא לארצות הברית במהלך הנסיגה מאפגניסטן ושהה במדינה באופן לא חוקי לאחר שהוויזה שלו פקעה.

מדובר במבגר בן 29 בשם ראמונה קאנוואל

על פי המידע שנמסר, מדובר במבגר בן 29 בשם ראמונה קאנוואל. אשר פתח באש מטווח אפס לעבר החיילים בזמן צעקות "אללה אכבר".

הנשיא טראמפ עצמו התייחס לאירוע, והסביר כי "החיה שפגע באנשי המשמר הלאומי ישלם מחיר כבר ביותר".