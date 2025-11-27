רשת שופרסל ממשיכה להציג היחלשות בפעילות העסקית. על פי הדוחות הכספיים שפורסמו הבוקר (חמישי), נרשמה ברבעון השלישי ירידה של 9.2% בהכנסות, שהסתכמו ב־3.7 מיליארד שקל לעומת 4.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. המשמעות הכספית עבור הרשת, הנחשבת לאחת מהקמעונאיות הגדולות בישראל, היא אובדן של כ־400 מיליון שקל בהכנסות.
לצד הירידה בהכנסות הכוללות, דווחה גם ירידה במכירות בחנויות זהות בשיעור של 9.3%. נתון זה עשוי להעיד על מעבר של צרכנים למתחרים אחרים, פיצול רכישות או שינוי בהרגלי הקנייה. הירידה במכירות בחנויות הפעילות לאורך תקופה, נחשבת לאינדיקציה מרכזית למגמת דפוסי הקנייה של לקוחות הקבוצה.
הדוחות גררו תגובה מהירה בשוק ההון. מניית שופרסל בבורסה בתל אביב ירדה הבוקר בכ־8%, מה שמעיד על אכזבה מצד המשקיעים והמשך לחץ על פעילות הרשת בתקופה האחרונה.
בענף הקמעונאות יעקבו בחודשים הקרובים אחר מהלכים אסטרטגיים שתיישם הנהלת שופרסל בניסיון לייצב את הפעילות, לשפר תוצאות ולבלום את המשך השחיקה בהכנסות וברווחיות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים