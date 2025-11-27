בפוסט שפרסמה החומוסייה בעמוד הפייסבוק שלה אתמול, היא הודיעה על הסגירה לכלל הלקוחות: "ירושלמים אהובים, הייתה לנו הזכות להיות חלק מהחיים שלכם קצת יותר מ-11 שנים. אנחנו מסיימים מתוך בחירה, מכוח עם לב מלא שמחה ולא עצב"

חומוסיית "החומוס של טחינה" מנחלאות, שממוקמת לא רחוק משוק מחנה יהודה, הודיעה אתמול (רביעי) כי היא סוגרת את שעריה.

בפוסט שפרסמה החומוסייה בעמוד הפייסבוק שלה אתמול, היא הודיעה על הסגירה לכלל הלקוחות: "ירושלמים אהובים, הייתה לנו הזכות להיות חלק מהחיים שלכם קצת יותר מ 11 שנים. אנחנו מסיימים מתוך בחירה, מכוח עם לב מלא שמחה ולא עצב".

החומוסייה היא חלק מרשת של חומוסיות, והיא סוגרת את הסניף שלה רק בירושלים. לעומת זאת בשדרות, באר שבע ואופקים – היא ממשיכה להפעיל את הסניפים שלה כרגיל.

"נחלאות הייתה לנו בית. חיינו לצדכם, חגגנו אתכם, צחקנו וליווינו רגעים קטנים וגדולים של חיים. החומוס היה מרחב של יצירה, אמנות ותרבות, מקום שבו כל אחד יכול היה להרגיש בבית", נכתב בפוסט הפרידה. עוד סיפרה ההנהלה בפוסט על האירוע המיוחד בחג הפורים: "וקראחומוס פורים היה התגשמות חלום, חגיגה שנתית שהפכה למרחב של חיבור בין אנשים, בין לבבות, בין מוזיקה לרגעים קטנים של קסם. מקום שבו כולנו נפגשנו באמת". .