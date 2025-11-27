כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה לצד שב"כ ומג״ב, החלו לפעול במבצע אוגדתי רחב לסיכול טרור במחומש הכפרים ובכפרים נוספים בצפון השומרון.
במהלך המבצע לסיכול טרור בצפון השומרון, מחבל השליך מטען לעבר כוח מסיירת צנחנים במרחב קבאטיה שבחטיבת מנשה. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. לאחר חיסול המחבל, נמצאו ברכבו מספר מטענים נוספים אשר הושמדו על ידי הכוח. אין נפגעים לכוחותינו.
נזכיר כי המבצע החל בעקבות זיהוי מודיעיני מקדים של ניסיונות התבססות גורמי טרור והקמת תשתיות במרחב.עם תחילת המבצע וטרם כניסת הכוחות לפעילות במרחב, חיל האוויר תקף לבידוד המרחב וכיתורו.
