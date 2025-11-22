מחבל חמוש שחצה את הקו הצהוב החל בירי לעבר כוחות צה"ל וחוסל. בעקבות כך תקף חיל האוויר בשכונת רימאל ברצועת עזה מספר יעדי טרור ביניהם בכירים בארגון חמאס

חיל האוויר תקף במהלך השבת בשכונת רימאל שברצועה וביצע סיכול ממוקד לעבר בכירים בארגון הטרור חמאס, זאת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש.

קודם לכן, מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים.

ירי מחבל בקו הצהוב

מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה.

מוקדם יותר היום (ש'), כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל הפועלים במרחב רפיח, ביצעו סריקות במרחב. במהלכן, זוהו שלושה מחבלים, הכוח ירה וחיסל אותם. ככל הנראה מדובר במחבלים אשר יצאו אתמול מתוואי התת-קרקע במזרח רפיח וניסו להסתתר.

בשני אירועים נוספים בצפון הרצועה, כוחות צה״ל זיהו ארבעה מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה״ל, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

הכוחות בשיתוף פעולה עם חיל האוויר ירו להסרת האיום וחיסלו שניים מהמחבלים.