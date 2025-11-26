במכבי תל אביב יפטרו את המאמן עודד קטש, על רקע העונה הגרועה בתולדות מכבי תל אביב בעשור האחרון אם לא בחמישים השנים האחרונות

את האחריות על העונה העגומה של מכבי תל אביב ביורוליג הולך לספוג המאמן עודד קטש.

הערב הפסידו הכחולים-צהובים למילאנו, וירדו למאזן 10:3 – כלומר 3 ניצחונות מול 10 הפסדים, וזו מסתמנת כעונה הגרועה של מכבי מאז המעבר לשיטת הליגה ביורוליג.

הלחץ במכבי תל אביב הוא מוכר, ותוסיפו לזה את העונה בה הקבוצה השנואה הפועל תל אביב נמצאת בראש טבלת היורוליג, ועוד ניצחה אותה בדרבי בליגה כדי להבין עד כמה במכבי תל אביב מחפשים זעזוע. אחרי שלא הצליחו להתחזק בפגרה והרכש החדש גם הוא מאכזב – לא נותרו לבעלים ברירות והם מצביעים דווקא על המאמן כמי שאחראי לפארסה.

קטש מאמן את הצהובים כבר 4 עונות, כולל שתי העונות האחרונות שהתנהלו תוך כדי מלחמה, כשהמשחקים בחו"ל והתנאים קשים. אחרי עזיבת השחקנים הבכירים הוא נשאר המאמן ולקח שתי אליפויות בישראל, והיה רחוק 2 שניות מאליפות שלישית, (הפועל ירושלים השוותה וניצחה במשחק השני והמשחק השלישי בוטל בגלל מבצע עם כלביא).

עם זאת קטש הפסיד העונה את הסופרקאפ להפועל ירושלים והודח בחצי גמר גביע ווינר. כשבשלוש השנים בהן אימן זכה רק פעם אחת בגביע. כאמור, לא ברור כי השינוי בעמדת המאמן הוא מה שיציל למכבי את העונה, אבל זו ההחלטה של המועדון שמחפש "קורבן" כדי לזעזע את המועדון.