תיעוד ראשון ממבצע "חמש אבנים": במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) כוחות צה"ל מחטיבת הקומנדו, חטיבת שומרון וחטיבת מנשה לצד שב"כ ומג״ב, החלו לפעול במבצע אוגדתי רחב לסיכול טרור במחומש הכפרים ובכפרים נוספים בצפון השומרון.
המבצע החל בעקבות זיהוי מודיעיני מקדים של ניסיונות התבססות גורמי טרור והקמת תשתיות במרחב.עם תחילת המבצע וטרם כניסת הכוחות לפעילות במרחב, חיל האוויר תקף לבידוד המרחב וכיתורו.
לאחר התקיפות כוחות הביטחון החלו לפעול ולסרוק עשרות מבנים ולחקור חשודים. באחת הסריקות אותר חמ״ל מצלמות והוחרמו כספי טרור.
המבצע החל לאחר פעילויות של כוחות יחידת דובדבן, לוחמי הימ"מ וכוחות שב״כ, במהלכן חוסלו שלושה מחבלים אשר לקחו חלק בפיגועים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
