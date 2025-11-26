כתב אישום חמור הוגש כנגד תושבת אום אל פאחם שהיללה את טבח השביעי באוקטובר והביע הזדהות עם ארגון הטרור חמאס

הפרקליטות הודיעה כי הוגש כתב אישום בגין הסתה לטרור, כנגד תושבת אום אל פאחם בת 22. על פי כתב האישום, הנאשמת, מרים חלאיקה הביעה תמיכה והזדהות עם חמאס, והסיתה באופן חמור נגד יהודים.

פרקליטות המדינה הודיעה היום כי הוגש כתב אישום חמור בגין הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור נגד מרים חלאיקה, בת 22 מאום אל-פאחם. לפי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בכפר סבא, הנאשמת פרסמה סדרת פוסטים ברשתות החברתיות שבהם הביעה תמיכה בחמאס, קראה לפגיעה ביהודים והצדיקה פעולות טרור במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

מהאישום, שהוגש בידי עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי חלאיקה פרסמה ארבעה פוסטים בשפה הערבית. באחד מהם כתבה: "אלוהים תוסיף ליהודים השפלה וצער… ותכניס את הפחד ללב שלהם." בפוסט נוסף נאמר: "אלוהים תשמור על החיילים שלנו… ותן להם ניצחון." בפוסטים אחרים היללה את רצועת עזה כמי שנלחמת "בסרטן העולם שנקרא ישראל".

בנוסף לכך, פרסמה הנאשמת תמונה של גבולות מדינת ישראל בצירוף הכיתוב: "ניצחון מאלוהים פתח בקרוב #פלסטין 7.10.2023". הפוסטים זכו לתגובות אוהדות, והנאשמת לא הסירה אותם עד המועד שבו הוגש כתב האישום.