שוויץ הציגה היום התחייבות משמעותית לתמיכה בתוכנית השלום האמריקנית לעזה, כשהכריזה כי תייעד 28.5 מיליון דולר למהלך.
לפי ההודעה הרשמית, הכספים ישמשו למענה הומניטרי דחוף ברצועה, בדגש על סיוע לילדים, שירותי בריאות, ושיקום תשתיות אזרחיות שנפגעו במהלך הלחימה.
בנוסף, חלק מהתרומה יוקצה לחיזוק מוסדות פלסטיניים, ובראשם הרשות הפלסטינית. לפי ציריך הכספים יועברו במסגרת: "חזון אמריקני רחב יותר לייצוב הממשל האזרחי בעזה".
בציריך מדגישים כי המהלך נועד "לקדם יציבות, לשפר את התנאים בשטח ולסייע בהנחת יסודות לשלום ארוך טווח".
מיקי
ממש מצחיק. מה ענקי סגמה מיליוני דולרים חוץ מהאגו של הכתב ? עדיף שיקנו להם כרטיסי טיסה החוצה.15:51 26.11.2025
