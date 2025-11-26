שוטרי מחוז ירושלים עצרו עובד זר החשוד כי התעלל פיזית ונפשית במטופל, תקף אותו ואף ניסה לפגוע בו באמצעות כלי חד. עם הגעת השוטרים לדירה, החשוד התנגד למעצר ותקף גם את השוטרים. לבקשת המשטרה, בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד

פרשת התעללות מזעזעת באזור ירושלים: תושב בית שמש שנעזר בעובד זר, נמצא חבול ופצוע לאחר שניסה לברוח מניסיונו של העובד לדקור אותו באמצעות מספריים.

שוטרי תחנת בית שמש שבמרחב ציון, הוזעקו הלילה (שלישי) מעט לאחר השעה 22:30 על ידי צוות רפואי שנקרא למקום, זאת לאחר שהפונה לעזרתם לא פתח את דלת הבית.

לאחר הגעתם של השוטרים ופתיחת דלת הכניסה לבית, הבחינו השוטרים כי הקורבן נראה מפוחד ורועד. הוא סיפר לשטורים כי המטפל שלו – עובד זר בשנות ה-40 לחייו, חזר שעות ספורות קודם לבית בהשפעת אלכוהול.

כאשר ביקש ממנו לסייע לו במקלחת, סירב לכך המטפל בטענה שסייע לו להתקלח בשעות הבוקר. לאחר שהקורבן הפציר בו כי אין קשר בין הדברים, 'נאות' החשוד לסייע, הכניס אותו למקלחת והשאיר אותו שם לבדו ללא השגחה.

לאחר מכן, החזיר העובד הזר את המטופל למיטה והותיר אותו כשהוא רטוב ועירום. כשביקש ממנו מגבת, נטל החשוד כלי חד (מספריים) וניסה לפגוע בקורבן בפלג גופו התחתון. בניסיון לחמוק מפגיעה, נפל הקורבן על הרצפה וכתוצאה מכך נחבל בפניו ובגופו, ונזקק לבדיקות רפואיות בבית החולים, אליהם פונה על ידי גורמי הרפואה.

בסריקה בבית, איתרו השוטרים את המספריים בהם נעשה שימוש אלים לכאורה, כשהם בחדר השירותים. לאחר מכן החשוד נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת בית שמש בגין עבירות של תקיפת חסר ישע, תקיפה הגורמת חבלה ותקיפת שוטרים.

הבוקר (רביעי) הוא הובא בפני בימ"ש ומעצרו הוארך ביומיים, עד לתאריך 27.11. חקירת המשטרה נמשכת.