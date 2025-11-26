מזל טוב: הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הפך היום (רביעי) לאבא בפעם הרביעית – כשבישר למאות אלפי עוקביו בטלגרם על הולדת בנו החדש והציג תמונה שבה הוא מחזיק את היד של התינוק הטרי.
"קולי נאלם, ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש" כתב סגל, כשהוא מצטט את שירו של אלון אלוארצ'יק. "אח חדש הצטרף לעברי, ענר ואליענה ולעוד מיליוני יהודים בארץ המופלאה הזו".
בסיכום דבריו סגל הודה לרעייתו ואמר בהתרגשות: "אין על רעות, אין. כמה העולם יפה לפעמים".
יגאל
הם מתרבים....14:41 26.11.2025
