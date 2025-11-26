משפיענית העל קיארה פראני עלולה להיכנס לכלא ל-20 חודשים בגלל קמפיין עוגות חג המולד שהטעה צרכנים. כל הפרטים על הפרשה שמסעירה את איטליה ואת עולם האופנה

קיארה פראני, אחת ממחלוצות עולם המשפיעניות ומי שהייתה הבלוגרית הראשונה שהגיעה לשער ווג ב-2015, עומדת בפני עונש מאסר של שנה ושמונה חודשים. התביעה במילאנו טוענת שהטעתה את הציבור בשיתוף פעולה מסחרי עם חברת המזון באלוקו סביב עוגות חג המולד ב-2022.

הפרשה שהפילה את מלכת האינסטגרם

במרכז הפרשה עומד קמפיין משותף לעוגות הפנדורו. על אריזות המוצר נכתב כי המכירה תומכת בבית החולים לילדים רג'ינה מרגריטה בטורינו. הצרכנים האמינו שחלק מההכנסות ייתרם, אך בפועל באלוקו העבירה תרומה חד-פעמית של 50 אלף יורו בלבד – בעוד פראני עצמה קיבלה מיליון יורו עבור הקידום.

רשות התחרות האיטלקית קנסה אותה כבר ב-2023, והתיק הפלילי נפתח על בסיבת הונאה בנסיבות מחמירות. אתמול הופיעה פראני לדיון מקדמי בבית המשפט במילאנו, שם נשמעה דרישת התביעה לעונש המאסר.

"תמיד פעלנו בתום לב"

ביציאתה מאולם הדיון אמרה פראני לעיתונאים: "תמיד פעלנו בתום לב, אף אחד לא הרוויח מזה. אני בטוחה, אני לא יכולה לומר יותר" (כך צוטט ב-La Presse). עורך דינה הוסיף כי חפותה תוכח במלואה.

פראני כבר הגיבה בעבר להאשמות בסרטון אינסטגרם וטענה שהן "לא פרופורציונליות ולא הוגנות" וכינתה את המקרה "טעות תקשורתית". היא התחייבה לתרום את מיליון היורו שקיבלה לבית החולים – התחייבות שככל הנראה קוימה.

המחיר ששילמה עד כה

עד סוף 2024 שילמה משפיענית העל סכום כולל של 3.4 מיליון יורו במסגרת הסדרים וקנסות הקשורים לפרשות צדקה: מיליון יורו לבית החולים, מיליון קנס לרשות התחרות ו-1.2 מיליון נוספים לסגירת תיק נוסף סביב ביצי פסחא ממותגות.

מה הלאה?

הדיון הבא נקבע ל-19 בדצמבר, שבו תציג ההגנה את טיעוניה. פסק הדין הסופי צפוי בחודש ינואר. בינתיים, אחרי תקופה ארוכה של שתיקה ברשתות, פראני חזרה בהדרגה לפעילות – כולל קמפיינים למותגי יוקרה – ונראית נחושה להמשיך הלאה.