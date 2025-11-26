ערב מרגש במרכז מורשת בגין לציון 110 שנים להולדת יצחק שמיר ז״ל: פאנל מרתק והרצאות על דרכו האידיאולוגית. נכדתו מיכל דיאמנט: "הגעגוע האישי והלאומי רק מתחזק"

ערב מרגש נערך אמש (שלישי) במרכז מורשת בגין לציון 110 שנים להולדתו של ראש הממשלה השביעי יצחק שמיר ז"ל, ממפקדי לח"י ובכיר המוסד. באירוע השתתפו בני משפחה, אישי ציבור ובוגרי לשכות ראשי ממשלה, שהאירו את דמותו הערכית והצנועה של אחד ממנהיגי ישראל הפחות מדוברים.

מרכז מורשת בגין והעמותה להנצחת מורשת לח"י קיימו אמש (שלישי) ערב מיוחד לציון 110 שנים להולדתו של יצחק שמיר ז"ל. האירוע, שהנחה העיתונאי אסף ליברמן, כלל פאנל, הרצאות ושיחות שחשפו את דמותו של "אנטי-פוליטיקאי" שהגיע לפסגה בזכות עקרונותיו הבלתי מתפשרים.

פאנל "שיח לשכה" עם מי שהכירו אותו מקרוב

במוקד הערב עמד פאנל "שיח לשכה" בהשתתפות תא"ל במיל' עזריאל נבו, המזכיר הצבאי של מספר ראשי ממשלה ומרית דנון, המזכירה המיתולוגית של ראשי ממשלה לדורותיהם. המשתתפים שיתפו סיפורים אישיים על אישיותו הצנועה והנחושה של שמיר, שהקדיש את חייו לביטחון ישראל – מלח"י, דרך המוסד ועד לראשות הממשלה.

"אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל"

ד"ר גיל ליטמן הרצה על "מסעו יוצא הדופן של אנטי-פוליטיקאי לפסגה", ופרופ' אריה אלדד דיבר על המנוע האידיאולוגי שהניע את שמיר כל חייו. בהמשך התקיים שיח "מה נשתנה" בין העיתונאים אסף ליברמן ועקיבא נוביק, שבחן את מקומו של שמיר בנוף הפוליטי הישראלי של היום.

"ההיסטוריה נוטה לשכוח את מי שלא מדברים עליו"

מנהלת העמותה להנצחת מורשת לח"י ונכדתו של שמיר, עו"ד מיכל דיאמנט, אמרה בערב: "הגעגוע האישי והלאומי רק מתחזק עם השנים שעוברות. דמותו המנהיגותית שאופיינה מבחוץ כאיש עקרונות ללא פשרות, כמו גם היחס האישי והסבא שהיה בבית – חסרים לי מאד. מדהים לקרוא את דבריו מהעבר ולראות עד כמה הם רלוונטיים לימינו".

היא הוסיפה: "ההיסטוריה נוטה לשכוח את מי שלא מדברים עליו ולא מזכירים אותו. וליצחק שמיר, שהקדיש את חייו למדינת ישראל, מגיע שנזכור אותו ולכן אנו נמצאים כאן בערב המרגש הזה, אנחנו כאן לזכור ולהיזכר".

באירוע נכחו בני משפחתו של שמיר, השר לשעבר דן מרידור, יו"ר העמותה יאיר שטרן, סגן נשיאת בית המשפט העליון בדימוס פרופ' אליקים רובינשטיין, יועץ התקשורת והשגריר לשעבר אבי פזנר ואישים נוספים.

הערב הזכיר כי גם בעידן של רעש תקשורתי ופוליטיקה קולנית, יש מקום לזכור מנהיגים שפעלו בשקט, מתוך אמונה עמוקה ועמידה איתנה על עקרונות – בדיוק כמו יצחק שמיר ז"ל.