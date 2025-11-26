רגע לפני פרק הסיום של העונה הראשונה: כאן 11 מכריזים כי הדרמה הקומית "מקום שמח" עם נועה קולר חודשה לעונה שנייה. הסדרה שכבשה כ-4 מיליון צופים תשוב עם סיפורה של ורד במשבר גיל ה-40

רגע לפני שידור הפרק האחרון של העונה הראשונה הערב (שני), כאן 11 מכריזים רשמית: הדרמה הקומית "מקום שמח" תמשיך לעונה נוספת. הסדרה שיצרו נועה קולר ורם נהרי זכתה לאהבת הקהל ולביקורות אוהדות, וכבר הספיקה לצבור כ-4 מיליון צפיות.

הסדרה, ששודרה בכאן 11 והייתה זמינה גם בכאן BOX ובפלטפורמות הדיגיטליות, הצליחה לגעת בנקודה רגישה בחיי משפחה ישראלית ממוצעת – במיוחד כשמדובר במשבר גיל ה-40 של אישה שנמצאת בצומת דרכים.

על מה הסדרה?

"מקום שמח" מגוללת את סיפורה של ורד (נועה קולר) במשבר גיל 40. הנישואים רדומים, העבודה משעממת והבית חונק. היא נשואה לבן (אביהו פנחסוב) כבר 15 שנים והיא אמא של יעל ועידו. קלינאית תקשורת במקצועה. חיה חיים קונבנציונליים ומשפחתיים, אבל בתוכה היא סוערת, מחפשת להפוך כל רגע באנלי לפיוט.

הסדרה משלבת הומור עדין עם רגעים כואבים מוכרים, ומצליחה להציג את הדילמות של דור שלם של נשים (וגברים) שגידלו משפחה, בנו קריירה – ועכשיו שואלים את עצמם: ומה איתי?

הקאסט והיוצרים

לצד נועה קולר בתפקיד הראשי מככבים תיקי דיין, אביהו פנחסוב, עידן חביב, ליא קניג, רועי עידן, מורן סטויצקי ורבים נוספים. היוצרים הם נועה קולר ורם נהרי, כאשר קולר גם כתבה את התסריט ונהרי ביים. הסדרה הופקה על ידי יסמין טי וי.

4 מיליון צופים ב-7 פרקים בלבד

נתוני הצפייה מרשימים במיוחד: 7 הפרקים הראשונים של הסדרה זכו עד כה לצפיות של כ-4,000,000 צופים בכאן BOX, בפלטפורמות הדיגיטל הנוספות של כאן ובטלוויזיה. גם הרשת מרבה לעסוק בסדרה, ולדון בפרקים שלה.

העובדה שכאן 11 החליטו לחדש את הסדרה עוד לפני שידור הפרק האחרון של העונה מעידה על הביטחון הרב שהם רוחשים לה – ועל הציפייה שגם העונה הבאה תדבר אל לב הצופים בדיוק באותה שפה כנה.

הפרק האחרון של העונה הראשונה ישודר הערב (שני) בכאן 11.