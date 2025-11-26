שר הביטחון על ההתפרעויות ביו"ש: "לא אחזיר את המעצרים המנהליים ליהודים. זה לא טרור, זה המספר האמיתי של נערי הגבעות הבעייתיים"

שר הבטחון ישראל כ"ץ אמר היום (רביעי) בדיון בחוץ והבטחון שהוא לא יחזיר את המעצרים המנהליים ליהודים. הוא אמר כי מדובר בפגיעה בציבור ולא בטרור. השר אמר כי בגופי הבטחון מסכימים אתו.

כ"ץ התייחס גם לכמות נערי הגבעות ואמר כי יש 800 נערי גבעות, מתוכם 300 יותר בעייתיים ו-70 הם הגרעין הקשה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד מחה ואמר שאלה מונחים מכובסים.

מוקדם יותר שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס במהלך נאומו במליאת הכנסת לדיווחים על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לפטר אותו מתפקידו, כשאמר כי "צפוי שאני אהיה שר הביטחון לפחות עד הבחירות".

בדבריו כ"ץ התייחס גם לעימות הפומבי שהתנהל בימים האחרונים בינו לבין הרמטכ"ל אייל זמיר. "אנחנו עבדנו, עובדים ונעבוד ביחד. בכל מה שקשור לזירות המבצעיות מתקיים שיח כל הזמן" טען. "קבענו מחר פגישת עבודה שנקיים אותה, והשתתפנו אתמול בדיון אצל ראש הממשלה בנושא יהודה ושומרון".

עם זאת, כ"ץ טען כי "יש מחלוקת מסוימת בנושא התחקירים והצורך להעמיק, וזה דבר ענייני שאני הטלתי על מבקר מערכת הביטחון, שהוא גורם מקצועי מאוד. אני מאשר מינויים בצה״ל, ואני חייב לדעת כדי לקבל החלטות. אין לי ספק שאני מייצג אינטרס ציבורי נרחב – לדעת מה קרה ב-7 באוקטובר".