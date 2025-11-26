שר האוצר סמוטריץ' החל רשמית במהלך הכפלת הפטור ממכס על רכישות ייבוא אישי מחוץ לארץ, סמוטריץ' פתח את המהלך להערות ציבוריות וצפוי להפוך את המהלך לרשמי תוך שלושה שבועות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעה רשמית על כוונתו לבצע הכפלה של הפטור ממכס, בייבוא אישי של מוצרים מחו"ל. הפטור שעמד עד עכשיו על 75 דולר בלבד, יוכפל ל-150 דולר.

לאחר מספר שבועות של דיווחים בנושא, וספקולציות על האם יתממש, שר האוצר ביצע סופית מהלך משמעותי להורדת יוקר המחיה. סמוטריץ' הודיע רשמית על הכפלת הפטור ממכסים על ייבוא אישי של הזמנות מחוץ לארץ.

בעוד עד כה, בישראל היה הפטור עד 75 דולרים בלבד, סכום נמוך מאוד ביחס למדינות מקבילות בעולם, כעת עם מימוש הצווים יעמוד הפטור על עד 150 דולר. סכום מקביל למדינות רבות באירופה ובמערב בכלל.

השינוי צפוי להיכנס לתוקף בעוד שלושה שבועות מהיום, לאחר שהשר הודיע על כוונתו לחתום על הצווים ופתח את המהלך לתקופת הערות ציבוריות של עד 21 ימים, לאחריהן יוכל סמוטריץ' לממש את הצווים רשמית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר לאחר ההודעה:

״הצרכן הישראלי משלם יותר מחברו במדינות המערב. הסיבה המרכזית לכך נעוצה בעובדה כי סקטורים שלמים מוחזקים בידי מונופולים וטייקונים שמנצלים את המשק הסגור כדי לגבות מחיר יקר ולא מוצדק מהצרכן הישראלי. החלטתי להגביר את התחרות בתחום הזה ולהוזיל בכך את סל המחייה עבור משקי הבית בישראל".