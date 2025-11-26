אושרה בכנסת בקריאה טרומית הצעת החוק להגברת הענישה על אוהדים שזרקו חפצים אמצעים פירוטכניים במגרשי הספורט. אלו העונשים:

עד שלוש שנות מאסר: אושרה היום (רביעי) בכנסת בקריאה טרומית הצעת החוק להגברת הענישה על אוהדים שזרקו חפצים אמצעים פירוטכניים במגרשי הספורט.

הצעת חוק איסור אלימות בספורט הוגש בידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת. 32 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול מתנגד אחד, והיא תועבר לדיון בוועדת הכנסת.

הצעת החוק נועדה להתמודד עם התופעה של אוהדים שמשליכים אמצעים פירוטכניים וחפצים אחרים במגרשים. על הפי ההצעה הקנס המירבי יגדל מ-29,200 ש"ח ל-75,300 ש"ח. בנוסף תקבע עבירה נפרדת וחמורה יותר על השלכה או הפעלת אמצעים פירוטכניים, שהעונש המירבי עליה יהיה מאסר שלוש שנים או קנס של 150,600 ש"ח.

בדברי ההסבר להצעה נכתב על התפרעות האוהדים: "בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות מסוכנת של תופעת יידוי אמצעים פירוטכניים וחפצים אחרים במגרשי הספורט. יידוי אמצעים פירוטכניים במגרשי ספורט מסכן באופן ממשי את שלומם של השחקנים, השופטים, הצוותים המקצועיים והקהל. בנוסף, תופעה זו גורמת לכך שמשפחות נמנעות מלהביא את ילדיהם למשחקים מחשש לפגיעה בהם.

"התנהגות עבריינית זו פוגעת לא רק במשתתפי האירועים, אלא גם בספורט הישראלי כולו. היא מובילה לביטול משחקים, פוגעת בציבור שמגיע לצפות במשחק ספורטיבי, ביניהם צעירים, ומטילה צל כבד על תדמית הספורט בישראל".