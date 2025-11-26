יריב בן אליעזר נכדו של ראש הממשלה הראשון תקף את השר וסרלאוף שהשתתף בטקס האזכרה של סביו: "זה אצבע בעין לכל אוהבי בן גוריון"

יריב בן אליעזר נכדו של דוד בן גוריון תקף היום (רביעי) את שר הנגב והגליל יצחק סרלאוף מעוצמה יהודית שהשתתף בטקס האזכרה של סביו: "לא לכבודו של סבא שלי שנציג הממשלה הוא נציג מפלגה כהניסטית. זה אצבע בעין לכל אוהבי בן גוריון".

אמש במלאת 52 שנים לפטירתו של דוד בן-גוריון, חשפו ארכיון בן-גוריון והמכון למורשת בן-גוריון ארבע טיוטות מקוריות של נאום היסטורי שנשא בעיצומה של מלחמת העצמאות. המסמכים, עם תיקונים בכתב ידו של "הזקן", קוראים לאחדות, אחריות הדדית ומהפכה רוחנית – מסרים שמהדהדים במיוחד בימים אלה.

היום כאמור מצוין יום האזכרה הממלכתי לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הטקס הרשמי מתקיים בגן הלאומי באחוזת קברו במדרשת בן-גוריון, בהובלת המערך לטקסים ממלכתיים ובמעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג.

לציון יום האזכרה, נחשפות לראשונה ארבע טיוטות מלאות של נאום "מהפכת הרוח" שנשא בן-גוריון ב-15 בינואר 1949, עוד בטרם הסתיימה מלחמת העצמאות. המסמכים, שמעולם לא פורסמו יחד בצורתם המקורית, חושפים את תהליך החשיבה שלו ואת הדגש על "היום שאחרי" המלחמה.

הטיוטות משקפות את תפיסתו כי עצמאות המדינה היא רק התחלה, וכי נחוצה כעת מהפכה חברתבנית ומוסרית. בן-גוריון מדגיש שוב ושוב את כוחה של הרוח: "הרוח היא הקובעת… כל יצירה שנעמיד בדורנו רק מכוחה תעמוד".