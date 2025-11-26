האב השכול חגי לובר הצהיר היום (רביעי) בפוסט בפייסבוק כי לא ייתן לחוק הגיוס לעבור, בפעילות יחד עם משפחות שכולות אחרות: "העברה חוק תהיה בעינינו כמו פניית הפרסה של שרון בהתנתקות".
הפוסט המלא: "החוק הזה לא יעבור! לכל חברי הכנסת. אנחנו, קבוצה של משפחות שכולות, אומרים לכם: בשם בנינו שחרפו נפשם למות כדי שהעם הזה ימשיך לחיות. בשם לילות ללא שינה לפני ההודעה האיומה. בשם לילות ללא נשימה אחרי ההודעה האיומה. בשם לוחמים ונשותיהם טרוטי עיניים ועייפים ממאות ימי מילואים: החוק הזה, הנקרא בטעות "חוק גיוס", במתכונתו הנוכחית – לא יעבור. ככה. פשוט."
כי אנחנו לא ניתן לכם. כי החוק הזה מסכן אותנו מבחינה בטחונית. כי החוק הזה מפלג אותנו מבחינה חברתית. כי החוק הזה מאפשר אלפים רבים של משתמטים. ודינו לעבור מן העולם. ואחרי שנתיים של מאמץ לאומי עצום. ואחרי שנתיים שבהן כולנו שילמנו בדם. ואחרי שנתיים בהן לא הפסקנו לנשוך שפתיים ולהמשיך בכוחותינו האחרונים. הגיע הזמן שתעמדו לצידנו!".
חגי לובר: "אם זה יקרה, נעזוב את הציונות הדתית"
"התעלמו בבוז מחשבונות פוליטיים עכשוויים. וזכרו שאתם מביטים ישירות בפניו של שר ההיסטוריה הישראלית, ואל תרימו ידיכם בעד החוק הזה! ואליכם מפלגת הציונות הדתית שלה הצבעתי בגאווה ובאהבה: תמיכה ב'חוק ביסמוט' תהווה בשבילי ובשביל רבים פניית פרסה. והיא תהיה בעינינו כמו פניית הפרסה של שרון בהתנתקות. והיא תהיה בעינינו כמו פניית הפרסה של בנט בהקמת ממשלה עם תומכי טרור! הצבעה כזו תגרום לי ולרבים אחרים, למרות הערכתנו אתכם, לעזוב את הבית ולהצביע למפלגה אחרת!".
"ולך בועז ביסמוט היקר, נפגשנו לאחרונה בניחום אבלים אצל משפחה חרדית אהובה שבנה נפל במלחמה. אנא, לא הכל פוליטיקה ונאמנות למנהיג. אל תעביר את החוק הזה במתכונתו הנוכחית. ואנחנו נאבק. ובניגוד לחוות הדעת הנוראה של היועמ"שית – לא נפר את הסדר הציבורי. לא נטריד, לא נצרח באזני חברי כנסת ולא נפלוש לבתים. והמחאה שלנו תהיה אפקטיבית מכל אפקטיבית".
"כי אנחנו באים בשם עוצמה מוסרית שאין שניה לה – בשם בנינו הנופלים. אני קורא לכל משפחות השכול, חילונים, חרדים וציונים-דתיים. הורים, בני זוג, אחים, בנים, גיסים וסבים, הצטרפו אלינו. כתבו לי בפרטי את שמכם ואת שם הנופל. ואשלח אליכם קישור להצטרפות. ובהמשך נגייס מעגלים נוספים. ונצליח. כי אין לנו ברירה".
שלום
חגי לובר, עם כל הכבוד וכמיעת ראש לצער שאתם חשים על אבדון הבן שלכם ז"ל, אין זה הופך אותך יחד עם שאר ההורים השכולים כנוגי דיעות טובים יותר מהפוליטיקאים. עצם...
דתי לאומי אח שכול
בתגובה ל: שלום
איך לעזאזל חרדים מוסרים את נפשם?? תראה לי חרדי אחד מבני ברק שמת במהלך לימוד תורה. הם חוזרים הביתה לשבת בוודאות, הלוחמים הקדושים לא בטוח יחזרו, אז מספיק עם ההשוואה ההזויה!!09:57 26.11.2025
עמקה
מיום ליום הערכתי אליך גדלה. אדם ישר דרך ציוני האומר מה שמרבית עם ישראל חושבים. אלה ששילמו הכי הרבה בחיי בניהם תומכים בפטור משירות צבאי? ימין על מלא תומך בהשתמטות?...
שירי מנתניה
בתגובה ל: עמקה
אי אפשר להצביע לממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם ואת להתאכזב ולכעוס עליה. הממשלה מממשת את מדיניות ההשתמטות וההפליה בין דם לדם שהצהירה עליה מראש.10:42 26.11.2025
חיים פייר
סמוטריץ כהרגלו יחליט בנושא רק לפי השיקול היחיד שמנחה אותו כל חייו " מה יעשה לו אישית יותר טוב" לא עם ישראל ולא ארץ ישראל מעניינים אותו! בראש מענייניו מאז...
שירי מנתניה
למה ללכלך על היועמ"שית??? מה זה נותן? כך כך מיותר! ניסית להראות שגם את חלק מהמחנה ששונא אותה? שאתה "משלהם"? איזה נמוך ירדת. פחדת, שיגידו, שאתה שמאלני או רוצה להפיל...
א.ו
מחילה. ההשוואות מוגזמות וללא כל פרופוציה. מכיוון שמדובר באב שכול, לא ארחיב. רק ברמה הפרקטית כדאי שחגי היקר ישים לב שללא חוק כזה או דומה לו, שיעור המתגייסים החרדים רק ירד....
עמקה
שירי מנתניה
בתגובה ל: עמקה
חיים פייר
סמוטריץ כהרגלו יחליט בנושא רק לפי השיקול היחיד שמנחה אותו כל חייו " מה יעשה לו אישית יותר טוב" לא עם ישראל ולא ארץ ישראל מעניינים אותו! בראש מענייניו מאז...
שלום
חגי לובר, עם כל הכבוד וכמיעת ראש לצער שאתם חשים על אבדון הבן שלכם ז"ל, אין זה הופך אותך יחד עם שאר ההורים השכולים כנוגי דיעות טובים יותר מהפוליטיקאים. עצם...
דתי לאומי אח שכול
בתגובה ל: שלום
