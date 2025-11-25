הצעת החוק לביטול החוק הירדני האוסר על מכירת קרקעות ביו"ש ליהודים עברהבוועדת חוץ ובטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט לקראת קריאה ראשונה

הצעת החוק לביטול החוק הירדני האוסר על מכירת קרקעות ביו"ש ליהודים עברה הבוקר (שלישי) בוועדת חוץ ובטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט לקראת קריאה ראשונה במליאה.

בדיון טענה יועמ"ש משרד הבטחון כי חוות הדעת המקצועית מטעמם בנושא הוגשה אתמול למשרד המשפטים ושהיא צפויה לייתר את החקיקה. בתגובה אמר ח"כ ביסמוט; "נתקדם במקביל".

עוד באותו נושא לראשונה: פיקוד העורף מעניק לחוות ההתיישבות ביו"ש אזורי התרעה 21:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בדיון שהתקיים לפני כחצי שנה ביקשו גורמי המקצוע להמתין וטענו כי בתוך שבוע יוציאו צו אלוף שייתר את החקיקה, דבר שלא קרה. בעכבות העיכוב בצו הכנסת החליטה לא להמתין יותר. הכנסת עברה לחקיקה ראשית בה יונחה האלוף לבטל את החוק. כעת יעבור החוק לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה.

בעתירה שהגישו תנועת רגבים בשנת 2020 לבג"ץ בדרישה לביטול החוק המפלה יהודים, פסקו השופטים כי החוק אכן גזעני ומפלה אך מכיוון ומדובר בסוגיה מדינית האחריות לשנות אותה היא של הכנסת.

מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים: "מדינת ישראל סוף סוף יוצאת לתהליך ההכרחי והמתבקש לביטול החוק הגזעני והאנטישמי. שנים של מאבק נגד המציאות המעוותת בה המקום היחיד בעולם בו ליהודי אסור לרכוש קרקע הוא יהודה ושומרון מגיעות לקיצן עם החלטה חשובה בהובלת ח"כ משה סלומון ושדולת ארץ ישראל בראשות חברי הכנסת סון-הר מלך, אדלשטיין ורוטמן ובשותפות עם יו"ר ועדת חוץ ובטחון ח"כ ביסמוט. אנו מברכים את נבחרי הציבור שמתקנים את החרפה האנטישמית ומצפים לראות את החוק עולה לקריאה ראשונה בימים הקרובים."