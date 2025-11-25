איחוד מרגש בפסטיגל 2025: אליאנה תדהר ותובל שפיר ("תובליאנה") נפגשים מחדש לצילומי סדרת הטיקטוק החדשה "פסטיטוק". רגעי נוסטלגיה, הפתעות – ואולי אפילו רמז לקאמבק על הבמה

זה קרה: אליאנה ותובל, או כמו שקראו להם דור שלם, "תובליאנה", נפגשו שוב, הפעם לצילומי סדרת הטיקטוק החדשה של הפסטיגל, "פסטיטוק".

נוסטלגיה פוגשת את הפסטיגל

הסדרה מחברת בין הנוסטלגיה של הפסטיגלים שגדלנו עליהם לבין האנרגיה המטורפת של פסטיגל 2025. בכל פרק, כוכבי השנה יפגשו את כוכבי העבר לרגעים מרגשים, מצחיקים ומלאי זיכרונות.

תובליאנה: הזוג שהפך לאגדה

והשניים האלה? הם סיפור בפני עצמו. אליאנה תדהר ותובל שפיר גילמו במשך כמעט עשור את הזוג דני ויונתן ב"החולמים" וב"גאליס", וגם עמדו יחד על במות הפסטיגל שנה אחרי שנה – זוג מסך שהפך לאחד האייקונים של דור שלם.

מתי זה עולה – ומה זה אומר להמשך?

הפרקים יעלו בטיקטוק של הפסטיגל ושל ערוץ 24/7 החל מאמצע נובמבר 2025 – ואנחנו? רק מחכים לראות את תובליאנה שוב יחד.

ואולי… אולי זה גם רמז לקאמבק של תובל על הבמה בשנה הבאה? ימים יגידו – אבל אחרי האיחוד הזה, התקווה בהחלט שם.