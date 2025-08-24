אליאנה תדהר חוגגת 33! מהפסטיגלים ועד הקריירה המוזיקלית, והחיים במושב עם לי בירן ובנם נבו – 10 דברים שלא ידעתם על אחת הכוכבות הגדולות בישראל

היא גדלה מול עינינו – מכוכבת ילדים ונוער ועד לשחקנית, זמרת ומוזיקאית מצליחה. אליאנה תדהר, "מלכת הפסטיגלים" והפאוור קאפל לצד לי בירן, חוגגת יום הולדת, וזו הזדמנות להכיר 10 עובדות שלא ידעתם עליה.

1. משפחת סגל המפורסמת: אליאנה היא בת למשפחת סגל: בת דודה של השחקן יובל סגל ואחיינית של שמואל ויוסי סגל.

2. לב של יוצרת: עוד לפני שהפכה לשחקנית אהובה, אליאנה הייתה מוזיקאית – ניגנה בפסנתר ולמדה בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה. בשנים האחרונות היא חזרה לאהבה הזו והחלה לכתוב ולהוציא שירים אישיים כמו "ממכר" ו-"אהבה עיוורת", שמבוססים על חוויות אישיות ומערכות יחסים מורכבות.

עוד באותו נושא לילדי המרכז בלבד: זה השינוי שעובר הפסטיגל 17:07 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

3. רב לשונית מלידה: אליאנה לא רק שחקנית וזמרת אלא גם שולטת בשפות. בבית דיברה רוסית שוטפת עם אמא שלה, ובסרט "תמונת הניצחון" גילמה עולה מארגנטינה ונדרשה לדבר בספרדית, שפה שלמדה בכלל מהערצה ל"המורדים".

עוד באותו נושא שינוי קריירה: לי בירן ואליאנה תדהר בבשורה מפתיעה 12:36 | ענבר מלכא 1 0 😀 👏

4. מלכת הפסטיגלים: השתתפה ב-12 פסטיגלים, והשנה היא בדרך ל-13. הכמות המרשימה הפכה אותה לשיאנית ההופעות ול"מלכת הפסטיגלים" הרשמית – תואר שהוענק לה בגלגלצ בשנת 2020.

5. מלכת הילדים בדיעבד: למרות שהיא מזוהה יותר מכל עם הפסטיגל, בילדותה ההורים שלה בכלל לא לקחו אותה לפסטיגל. רק כשעלתה על הבמה לראשונה, גילתה בעצמה את הקסם.

6. מהבמה למציאות: כבר ב־2014 בפסטיגל, המפיקים זיהו את הכימיה בין אליאנה ולי בירן, והשניים שיחקו זוג על הבמה. שנתיים לאחר מכן, במהלך צילומי Oboy, הסיפור הבדיוני הפך למציאות והשניים הפכו לזוג אמיתי. ב־2020 הם התחתנו, ומאז הם נחשבים לאחד הזוגות האהובים בישראל.

7. חיים חדשים במושב: אחרי שנים בתל אביב, אליאנה ולי בירן עברו לבית כפרי במושב מגשימים, שם הם מגדלים את בנם נבו ואת הכלב רינגו. אליאנה סיפרה שהמעבר הוריד לה את מפלס הלחץ, במקום רעש העיר היא מוקפת ירוק, גינה ועצי מנגו.

8. מוזיקה מהבטן: אליאנה ולי יצרו יחד אלבום וספר לילדים בשם "יום יפה", הכולל כ־12 שירים וסיפורים משפחתיים. הם החלו לכתוב את השירים עוד בזמן ההיריון עם בנם נבו, כשדמיינו איזה מוזיקה ירצו שהוא ישמע.

9. תפקיד לא צפוי: ב־2018 הפתיעה כששיחקה בתפקיד ראשי בסרט החרדי "זכות השתיקה", בחירה יוצאת דופן עבור מי שצמחה ככוכבת נוער.

10. משבר כלכלי בגיל צעיר: בזמן שפרצה ככוכבת נוער, התמודדה עם חובות כלכליים במשפחתה, ורוב הכסף שהרוויחה מהקריירה הועבר לכיסוי החובות.