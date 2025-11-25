רגע אחרי החתונה המדוברת, נועה קירל מגיבה לראשונה לשמועות על קליפ ה"בריידזילה" והטבות המס: "קונספירציה". כל הפרטים על הבאז, התיאוריה שהטריפה את הרשת והתגובה שמסיימת את הדיון

שבוע עבר מאז החתונה של נועה קירל ודניאל פרץ – אירוע שהצליח לעצור את המדינה. מהרשימה המפוארת, דרך שתי המסיבות ועד שמלות הכלה שהפכו לשיחת היום, הכול כבר נותח מכל כיוון. אבל תיאוריה אחת הצליחה לבלוט מעל הכול.

הקליפ שגרם לרשת להשתגע

במרכז השיח עמדה החלטה אחת מסקרנת: צילום קליפ לשיר "בריידזילה" בזמן החתונה עצמה. ברשת החלו לרוץ שמועות שהמהלך נועד להפוך את האירוע ל"הוצאה מוכרת" – וליהנות מהקלות מס. אתרי חדשות קפצו על הסיפור, וגולשים מילאו את הטוקבקים בספקולציות.

עד שהגיעה התגובה הרשמית

היום, בראיון ל"הצינור" ברשת 13, קירל שמה סוף לבאז. כשנשאלה על הטענה שהקליפ צולם בשביל הטבות מס, היא לא התרגשה במיוחד וענתה בחיוך: "קונספירציה. תמיד יהיו אנשים שיחפשו מה להמציא ומה להגיד."

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎הצינור‎‏ (@‏‎hazinor‎‏)‎‏

אז מה המסקנה?

קליפ זה קליפ, חתונה זו חתונה – ובכל מקרה, נראה שאצל נועה זה כבר חוק טבע: מה שלא תעשה, תמיד יהיו תגובות. היא פשוט מחייכת, ממשיכה הלאה – ונותנת לרשת לדבר.