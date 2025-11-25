נתניהו שוקל לבצע שינויים בכירים במשרדי הממשלה, למנות את סער לשר הביטחון ולהזיז את כ"ץ למשרד האנרגיה, בעקבות משבר ביחסים עם הרמטכ"ל זמיר

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבצע שינוי במשרדי הממשלה, ולמנות את שר החוץ גדעון סער לשר הביטחון במקומו של ישראל כ"ץ, כך דווח באתר 'ישראל היום'.

על פי הדיווח, במקביל, שר האנרגיה אלי כהן צפוי להיכנס למשרד החוץ, בעוד שישראל כ"ץ ימשיך את תפקידו במשרד האנרגיה.

המהלך מגיע על רקע המשבר ביחסים בין כ"ץ לנתניהו, שהחריף ביממה האחרונה בעקבות חילוקי הדעות הפומביים בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

מדובר במהלך שעשוי לשנות את תמהיל הממשלה ולחולל השפעה על המדיניות הביטחונית והפוליטית של ישראל.