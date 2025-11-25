ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבצע שינוי במשרדי הממשלה, ולמנות את שר החוץ גדעון סער לשר הביטחון במקומו של ישראל כ"ץ, כך דווח באתר 'ישראל היום'.
על פי הדיווח, במקביל, שר האנרגיה אלי כהן צפוי להיכנס למשרד החוץ, בעוד שישראל כ"ץ ימשיך את תפקידו במשרד האנרגיה.
המהלך מגיע על רקע המשבר ביחסים בין כ"ץ לנתניהו, שהחריף ביממה האחרונה בעקבות חילוקי הדעות הפומביים בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.
מדובר במהלך שעשוי לשנות את תמהיל הממשלה ולחולל השפעה על המדיניות הביטחונית והפוליטית של ישראל.
שירי מנתניה
כץ ואישתו ממש לא יאהבו את העונש הפומבי, שנתניהו מתכנן להם. כץ הדפוק דאג להסתכסך בלי סוף עם הרמטכ"ל, כאשר גם ככה ביבי נוהג לפטר שרי ביטחון באופן סדרתי.21:02 25.11.2025
יאיר
אין אימון בכל הפיקוד הבכיר בצהל. התחקירים בצהל תמיד היו סוג של כסתח. נתניהו מפחד מצהל - הצבא שיש לו מדינה-מדינת חסות, ובית המשפט העליון העושה צחוק מהממשלה והכננסת...
אין אימון בכל הפיקוד הבכיר בצהל. התחקירים בצהל תמיד היו סוג של כסתח. נתניהו מפחד מצהל - הצבא שיש לו מדינה-מדינת חסות, ובית המשפט העליון העושה צחוק מהממשלה והכננסת -המחוקקים נציגינו. מציע לשלוח את כל בכירי מערכות המשפט יועצים משפטיים פרקליטים ושופטי העליון למעצר מינהלי הגנתי בבידוד מלא פרט לעבריין הבניה (פלילי) שיכנס למאסר ושלילת רשיון עיסוק במשפטים. למנות את נתניהו לשופט עליון בדימוס ומטכל בדימוס ולמנות את איזנקוט לשר האוצר והממונה על הרשות לניירות ערך ובא לציון גואלהמשך 21:01 25.11.2025
שירי מנתניה
נתניהו ממש כועס על המינוי של הפצ"ר החדש. לא סולח. מסכן זמיר, שצריך לסבול את הממשלה ההזויה הזאת.21:00 25.11.2025
