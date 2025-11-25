האלוף אבי בלוט מברך את הכוחות על חיסול כל הרוצחים הנמלטים בזירת מרכז, אך מזהיר מפני שאננות וקורא להמשך פעילות התקפית והגנתית נחושה

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, פרסם היום מסר למפקדי פיקוד המרכז ולשותפי צה״ל בשירות הביטחון הכללי, ובו התייחס להישג משמעותי בלחימה בטרור ביהודה ושומרון. לדבריו, לראשונה מזה זמן רב, כל הרוצחים הנמלטים בזירת מרכז – נעצרו או חוסלו.

לדברי בלוט: היום נפל דבר, שכן חוסל הרוצח הנמלט האחרון שנשאר בזירת מרכז. איני זוכר מתי בפעם האחרונה היינו במצב כזה, שבו כל הרוצחים הנמלטים, נעצרו או חוסלו".

בלוט כתב כי מדובר בתוצאה ישירה של פעילות מבצעית יוזמת ונחושה: "זו תוצאה של מדיניות התקפית ועיצובית שאתם מובילים, כל אחד בגזרתו", אמר.

לדבריו, "תשתיות הטרור כולן מתפרקות מול עינינו ובזכות הפעולות הנחושות של כולכם יש לנו חופש פעולה מלא – בכל מקום ובכל זמן, בכל זירת מרכז".

עם זאת, בלוט הדגיש כי אין מקום לשאננות: "לא לעולם חוסן, ובכל רגע עלול להתרחש פיגוע", הזהיר. הוא קרא לכוחות להמשיך ולהגביר את המאמצים: "זה הזמן לפעול ביתר שאת וביתר עוז בהגנה ובהתקפה מתוך אמונה כי עיצוב המרחב תורם לייצובו".

בסיום דבריו חיזק את הכוחות וציין את מטרת העל: "רק כך נממש את החזון שלפיו טרור פוגש צבא ואזרח חי שגרה".