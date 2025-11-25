אורנה בנאי חוגגת יום הולדת – ואנחנו חוזרים ל-10 עובדות מרתקות על אחת הנשים הכי מצחיקות, חכמות ומעוררות מחלוקת בישראל: מהלידה בבאר שבע, דרך "לימור" ו"ארץ נהדרת", הסערה הפוליטית שהובילה לפיטוריה – ועד החיים האישיים והזוגיות המתוקשרת.

מהדמות האגדית "לימור", דרך הקריירה המטורפת ב"ארץ נהדרת", הפעילות הפוליטית שלא משאירה אף אחד אדיש – ועד הסיפור האישי המורכב והאמיץ. לכבוד יום ההולדת, ריכזנו 10 עובדות ורגעים שהפכו את אורנה בנאי לאחת הנשים הכי משפיעות, מצחיקות ורב־גוניות בישראל.

1. דור עשירי בארץ

בנאי נולדה בבאר שבע למשפחה ישראלית-שורשית: אמא מורה ומנהלת, אבא שופט מחוזי, והיא עצמה דור עשירי בארץ מצד אמה.

2. התחלה על הבמה – עוד לפני שהכירה את הסטנדאפ

כבר בתיכון הייתה במגמת תיאטרון, בצבא שירתה כמרכזנית ליד ירוחם, ומשם המשיכה ל"ניסן נתיב". עוד בלימודים כבר שיחקה בחנוך לוין – רמז למה שיבוא אחר כך.

3. לימור – הדמות ששינתה הכול

את "לימור" פגשנו לראשונה אצל דודו טופז, ומשם זו הייתה מפלצת תרבות: פינות סאטירה, פרסומות, "רק בישראל" עם ארז טל – ודמות שישראל לא שוכחת עד היום.

4. לא רק קומדיה: סרטים, דרמות, הכל מהכול

מ"מקס ומוריס" ועד "מרחב ירקון", "אפרסק", "תיק נעדר" ו"מטומטמת". בנאי הפכה משחקנית מצחיקה – לשחקנית דרמטית שיכולה לשבור לב במשפט אחד.

5. שש עונות ב"ארץ נהדרת" – וחיקויים אגדיים

ג'ודי שלום ניר מוזס, טטיאנה הופמן, לימור לבנת ועוד שלל דמויות שהפכו אותה לאחת הכוכבות הבולטות של הדור ההוא. ב-2009 היא עזבה – אבל החותם נשאר.

6. "אמא'לה" וסטנדאפ – יצירה אישית מהלב

בנאי לא רק שיחקה – היא גם כתבה. "אמא'לה" הייתה הצלחה ענקית, ובמקביל העלתה מופעי סטנדאפ מצחיקים-מרירים שנגעו עמוק בחיים האישיים שלה.

7. אחת הנשים הפוליטיות והבוערות בישראל

פעילה למען בעלי חיים, חברת מועצת תל אביב לשעבר, ומישהי שמעולם לא פחדה להתבטא – גם כשהביקורת הייתה קשה.

8. אמירה אחת – שהובילה לפיטורים מפורסמים

במהלך צוק איתן אמרה בראיון שהיא "מתביישת בעם ישראל שרובו מתלהם וגס רוח" ושאינה מסוגלת לומר "תנו לצה"ל לנצח". בעקבות הסערה – פוטרה כמובילת קמפיין "מנו ספנות". אחר כך הבהירה שהדברים הוצאו מהקשרם ושחמאס הוא ארגון טרור.

9. משפחה מיתולוגית

אחות של מאיר, אביתר ואפרת בנאי. אמא לשני ילדים – אמיר ומיקה. יצאה מהארון בגיל 45, אחרי שנים של בקשת ההורים לשמור בסוד. זוגיות מתוקשרות, פרידות וקאמבקים, החיים האישיים שלה תמיד היו חלק מהשיח.

10. שיא חדש במטבח

יחד עם נעה ריינהולד, בת זוגו של בנה אמיר, השתתפה בעונת ה־VIP של "המטבח המנצח" וסיימה במקום השני. כן, גם במטבח יש לה טיימינג.