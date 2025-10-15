21:46

נחשף: זהו הפלסטיני שגופתו נמסרה לידי צה"ל

21:43

טראמפ: אם חמאס לא יעמוד בעסקה - צה"ל יכול לחזור להילחם בעזה

21:37

כבר לא נלחמת: ארץ נהדרת חוזרת בעונה חדשה

21:35

דובר צה"ל: מספר ארונות חללים בדרכם לצלב האדום

21:13

הגיבור שיצא להציל חטוף: סרן ניר פורז - 31 שנים לנופלו

21:12

ענהאל שמואלי חושפת: עברתי לידה שקטה

20:55

תומך ישראל הבריטי טומי רובינסון הגיע לישראל ונפגש עם שפי פז

20:47

נאום התודה של צביקה מור: דרשנו שהמחיר ייגבה מהאויב

20:16

מתן אנגרסט הגיע להלוויתו של סרן דניאל פרץ הי"ד

20:13

הרצוג באזכרה של קלמנזון: "ספרא וסייפא זו דרך חיים"

19:44

שלושה מסרים לחיים שהחטופים לימדו אותנו

19:25

כיפות ברזל: החזרת החטופים היא ניצחון מוחלט או פשרה כואבת?

19:02

גוטליב: "היועמ"שית מיארה אשכרה חושבת שכולנו מטומטמים"

18:30

הישג לסמוטריץ': מדד המחירים צנח, גם מחירי הדירות

18:18

ניסו לאסלם את רום ברסלבסקי והוא ענה להם: "אני יהודי חזק"

18:10

סופ"ש הפכפך: עלייה בטמפ', מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

18:07

מהוואנה לריו: עונת ג'אז חם נפתחת במסע מוסיקלי בין שלוש יבשות

17:48

האבא ספד לגיא אילוז בדמעות: "חזרת לחיק משפחתך"

17:45

חמאס עדכן: נמסור הלילה רק 2 גופות חטופים נוספות

17:19

בית חולים הדסה נגד פרופ' חגי לוין: נתניהו לא מדבק

