תוכנית הסאטירה של קשת חוזרת בעונה חדשה. לאחר שבעונה שעברה שינו את שמה לארץ נלחמת, בקשת מחזירים את התוכנית לשמה המקורי עם החלת עסקת החטופים.
צפו בטריילר:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בקשת מתכננים את העלאת העונה החדשה של תוכנית הדגל – ארץ נהדרת כבר ברביעי הקרוב כאשר במוקד – עסקת החטופים וביקור הנשיא טראמפ בישראל
