המיעוטים בסוריה שוב מורדים כנגד אל ג'ולאני וקוראים לעולם לאפשר את עצמאותם מהשלטון הסורי, הדרוזים החלו לקרוא לעצמם "מדינת הבשן" ונוסעים ברחבי סווידא עם דגלי ישראל

למרות הביקור המוצלח של הנשיא החדש של סוריה בארצות הברית, והאירוח החם שזכה לו במסדרונות האו"ם, נראה שהצרות של אל ג'ולאני מגיעות דווקא מתוך מדינתו. הדרוזים בסווידא והעלאווים באזור החוף פתחו בגל מחאות חדש נגד השלטון.

תיעודים חדשים המופצים מתוך סוריה חושפים שורה של הפגנות ומחאות כנגד שלטונו של אחמד א-שרעא, במיוחד בקרב אוכלוסיות המיעוטים המאוימות שעברו טבח מאז עלייתו. העלאווים בחוף יצאו לגל מחאות כנגד א-שרעא, והדרוזים מקיימים שיירות ומחאות כנגדו, ומהללים על הדרך את ישראל.

במה שנראה כצרה משמעותית במיוחד לג'ולאני, אשר מנסה לזכות באמון העולם כשליט לגיטימי, במחאות יוצאים נגדו אנשי המיעוטים באופן מאוחד ומורדים בשלטונו. בהפגנות העלאווים חזרו על הסיסמא המאוחדת של מיעוטי המדינה: "דמנו לא זול, הדם של הדרוזים לא יבוא בזול, הדם של העלאווים לא יבוא בזול, הדם של הכורדים לא יבוא בזול, דם הנוצרים לא יבוא בזול, חופש עכשיו!".

בנוסף סיסמא נוספת וחדשה הופיעה בהפגנות "פדרציה, פדרציה, פדרציה עכשיו". קריאה לבזר את השלטון הסורי למחוזות עצמאים תחת שלטון מקומי, דבר שמשטר א-שרעא חושש ממנו משמעותית.

מצד שני, בשיירת הדרוזים לקחו את הדברים רחוק הרבה יותר. רבים בסוודיא החלו לקרוא לעצמם "מדינת הבשן" על שם חבל הארץ הדרומי של סוריה, ודורשים עצמאות תפקודית מלאה. בסרטון שפורסם משיירה שקוימה ממש לאחרונה נראים הדרוזים נוסעים ברחבי סווידא, עם דגלי הקשת הדרוזית יחד עם דגל ישראל ותמונות משותפות של שייח העדה, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.