ראש העיר רון חולדאי הכריז היום כי רוב הכבישים ברוב רחובות העיר יגבילו את מהירות נסיעתם: "המהירות הורגת ולכן אנו ממשיכים לפעול בנחישות לשיפור הבטיחות בדרכים"

עיריית תל אביב-יפו מכריזה היום (שלישי) על שינוי דרמטי בכבישי העיר, ומודיעה על הגבלת מהירות הנסיעה ל-30 קמ"ש ברוב רחובות העיר.

בכנס הבטיחות בדרכים השנתי של עיריית תל אביב-יפו, שהתקיים היום כי מהירות הנסיעה ברוב רחובות העיר (למעט בצירים ראשיים) תוגבל למהירות זו.

מדובר על שינוי מהותי, אשר בחלק מן הרחובות יתרחש כבר השנה, כאשר כבר בחודש הבא יהפוך מרכז –מערב העיר כולו – בין הרחובות אבן גבירול במזרח להרברט סמואל במערב, ובין נחל הירקון בצפון לדרך יפו בדרום – ל-30 קמ"ש.

כך הכריז ראש העיר רון חולדאי לראשונה בכנס במרכז ברודט לתרבות יהודית, בהשתתפות סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק התחבורה והבטיחות בדרכים, מיטל להבי וסגן מפקד מחוז תל אביב, תת ניצב גהאד חסן.

הפיכת רחובות העיר תל אביב -יפו לממותני תנועה עם הגבלת מהירות של 30 קמ"ש תתרום משמעותית לבטיחות הציבור, שכן, היא מפחיתה את הסיכון לתאונות קטלניות ומשפרת את הבטיחות למשתמשים הפגיעים. המצב החדש יאפשר לרוכבים להשתלב בבטחה בתנועה על הכביש ביחד עם הרכבים, כך שהולכי הרגל יחשפו פחות לרכיבה בלתי חוקית על מדרכות.

בנוסף, לדברי ראש העיר, היא משפרת את איכות החיים העירונית על ידי צמצום רעש התחבורה וזיהום האוויר, מה שהופך את המרחב לאטרקטיבי יותר עבור הליכה ורכיבה על אופניים, ומעודד תחבורה מקיימת.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי: "המהירות הורגת – ולכן אנו ממשיכים לפעול בנחישות לשיפור הבטיחות בדרכים, בין היתר על ידי תיעדוף הולכי רגל, רוכבים ותחבורה ציבורית. צעד משמעותי נוסף עליו הכרזתי היום הוא שעד סוף השנה יהפוך כל מרכז העיר לאזור מיתון תנועה עם מהירות מרבית של 30 קמ״ש".

עוד אמר חולדאי כי המהלך יורחב לכל רחובות תל אביב: "במהלך השנה הבאה נרחיב לכל רחבי תל אביב-יפו, למעט הצירים הראשיים, ובכך נהפוך לעיר העברית הראשונה שמיישמת מדיניות מתקדמת, הנהוגה בערים מובילות ברחבי אירופה".

נתונים בינלאומיים מהשנים האחרונות מצביעים על כך כי הגבלת מהירות הנסיעה ל-30 קמ"ש ברחבי העיר מביאה לירידה של 30% בכמות התאונות, כמו גם להפחתת חומרת הפגיעה וסיכוי הישרדות של 90% לעומת 10% להולכי רגל ורוכבים, וזאת לעומת עיכוב ממוצע של כ-45 שניות בהגעה ליעד.