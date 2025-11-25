הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כי תמסור היום יחד עם הג'יאהד האסלאמי, גופת חלל חטוף שאותרה אמש בחיפושים ברצועה. על פי ההודעה מדובר במסירה שמתבצעת "במסגרת עסקה לחילופי שבויים"

הזרוע הצבאית של חמאס מודיעה היום (שלישי) כי תמסור בשעה 16:00 אחר הצהריים יחד עם הג'יאהד האסלאמי, גופת חלל חטוף שאותרה אמש בחיפושים ברצועה. על פי ההודעה מדובר במסירה "במסגרת עסקה לחילופי שבויים".

נזכיר כי ברשת אל ג'זירה דווח אתמול כי גופתו של חלל חטוף ישראלי אותר בצפון מחנה הפליטים נוסייראת. לפי הדיווח, מדובר בחלל שהוחזק על ידי הג'יהאד האיסלאמי.

גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

