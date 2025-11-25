שלושה חשודים נעצרו לאחר שהונו את ביטוח לאומי במיליוני שקלים. עו"ד ושני חשודים נוספים זייפו מסמכים עם תביעות נכות כדי לקבל את הפיצוי

שלושה חשודים תושבי הצפון נעצרו הבוקר (שלישי) לאחר שהונו את ביטוח לאומי במיליוני שקלים. עורך הדין ושני החשודים האחרים זייפו מסמכים עם תביעות נכות כדי לקבל את הפיצוי מביטוח לאומי.

האירוע התרחש לאחר שבשנה האחרונה, התקבל מידע באגף החקירות והמודיעין בביטוח הלאומי על כך שעורך דין ומספר גורמים מזייפים תביעות נכות של אזרחים תוך שימוש במסמכים מזוייפים. להב 433 פתחו בחקירה סמויה יחד עם אגף החקירות והמודיעין של הביטוח הלאומי.

על פי החשד בעשרות מקרים, תובעים הגישו מסכמים רפואיים מזויפים. המסמכים הוגשו כדי שהחשודים יהיו זכאים לקצבאות נכות ובמקביל לקבל אחוזים גבוהים המקנים להם פטור מתשלום מס הכנסה. כאמור, בחלק מהמקרים, על פי החשד, היו מעורבים בהכנת והגשת המסמכים המזויפים עורכי דין וגורמים נוספים שליוו את התובעים בהליכים שהתנהלו כדי להשיג את הקצבאות.

מהחקירה התגלה כי הסכומים ששילם ביטוח לאומי תובעים שרימו אותו היה מיליוני שקלים. היום, הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם של שלושת החשודים העיקריים בחשד לביצוע עבירות המיוחסות להן, בין היתר: זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. בנוסף, בוצעו חיפושים, במהלכם נתפסו מסמכים וכ- 74,000 שקלים במזומן. העצורים הובאו לחקירה באזהרה במשרדי להב 433, ובסיומה, בהתאם לממצאים, יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בכפר סבא.

לפני כשבועיים פורסם כי הביטוח הלאומי הודיע כי בעקבות פרשיית הכדורגלנים שנחשפה בחודש מאי כי 49 שחקני כדורגל, כולל מליגת העל חשודים בקבלת קצבת נכות במרמה והונאה של מילוני שקלים. תיקי כל החשודים יפתחו מחדש.

בפרשה שפורסמה בחודש מאי נמצא ששחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדו בקבלת נכויות במרמה, על נכויות פיקטיביות, שלא היו. הביטוח הלאומי מעדכן ש-49 תיקים של שחקני כדורגל נפתחו מחדש. כל 49 השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת והקביעות נכות שנקבעו להם יבוטלו. חלק מהשחקנים הם מליגת העל.