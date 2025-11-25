הערב בכאן 11: עונת "משפחה בהסעה – עולים דור" נפתחת בפרק מרגש לזכרה של רוחל'ה קובץ' ז"ל, שהשתתפה בצילומים ומאז הלכה לעולמה. צפו בהצצה

הערב (ג') משודר פרק הבכורה של העונה השלישית של סדרת הדוקו-ריאליטי "משפחה בהסעה – עולים דור" בכאן 11. הפעם אין מתבגרים, אלא רק הורים, וההורים שלהם. הפרק הראשון מוקדש לזכרה של רוחל'ה קובץ' ז"ל, אמו של עידו קובץ', שהספיקה להשתתף בצילומים לפני שהלכה לעולמה.

העונה החדשה, שתשודר בימי שלישי מיד אחרי "זהו זה", הופכת את הפורמט המוכר: במקום מתבגרים עצבניים, ייסעו ברכב בני הגיל השלישי – בדרך לבדיקות רפואיות, קניות וסידורים – והילדים שלהם, שכבר מזמן בגרו, ינהגו וישאלו את השאלות הקשות.

הצצה מרגשת: עידו קובץ' ואמו רוחל'ה ז"ל

בהצצה לפרק שישודר הערב, נראה עידו קובץ' נוסע עם אמו רוחל'ה, "אמא פולנייה קלאסית", ומדברים בהומור על היום שאחרי. הנסיעה הופכת במהירות לשיחה כנה על חשבונות פתוחים, על דברים שמעולם לא עלו בעבר – ועל האפשרות לסגור אותם לפני שיהיה מאוחר מדי.

הפרק הראשון מוקדש כאמור לזכרה של רוחל'ה קובץ' ז"ל, שהשתתפה בצילומים ומאז נפטרה. התוכנית נתנה לה ולבנה "הזדמנות אחרונה" לשוחח על הכל – וזה בדיוק מה שקרה.

צפו בהצצה לפרק של "משפחה בהסעה – עולים דור":

טוויסט מרגש: עכשיו תורם של הסבא והסבתא

אחרי שתי עונות שבהן הורים ומתבגרים נסעו יחד, מגיעה עכשיו עונה שלישית עם שבעה פרקים, כל אחד באורך כ-25 דקות. בין המשתתפים גם כוכב "האח הגדול" לשעבר שחף רז ואביו צביקה רז.

הנסיעות המשותפות חושפות דינמיקה משפחתית מורכבת: הומור, צחוק, קרבה מחודשת – ולפעמים רגעים קשים וכואבים. השיחות נוגעות בחינוך נוקשה של דורות קודמים, השפעת גירושים, זקנה ופרידה, תפקיד האישה בעבר ובהווה, סודות משפחתיים והיפוך התפקידים בין הורה לילד שהפך למטפל.

הסדרה מבוימת וערוכה על ידי ליה חפץ, בהפקת אנדמול שיין ישראל, ותשודר בכאן 11 ובכאן BOX.