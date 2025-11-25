אחרי שפורסם כי חוסל המחבל עא ראוף שתייה שרצח את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל, המשטרה מפרסמת תיעוד מהחיסול

אחרי שפורסם כי חוסל בשכם המחבל עא ראוף שתייה שרצח את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל, המשטרה מפרסמת תיעוד מהחיסול הלילה (בין שני לשלישי).

כזכור לאחר שנה וחצי של מרדף בפעילות משותפת של כוחות הביטחון חוסל המחבל עא ראוף שתייה הלילה (בין שני לשלישי) שרצח בפיגוע דריסה במוצב 6 שבכניסה לעיר שכם את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל מגדוד נחשון. במהלך הפעילות הפעילו הלוחמים אש כבדה לעבר המבנה בו התבצר המחבל החמוש, לרבות ירי מדויק, טילי מטאדור, רחפן נפץ ואמצעים נוספים.

הפיגוע הרצחני התרחש, ב-29 במאי 2024.מאז שנמלט מזירת הפיגוע, שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל שבוצעה הערב על ידי לוחמי הימ״מ והשב״כ ובפיקוד חטיבת שומרון. בנוסף, נעצרו במהלך הפעילות מספר סייענים שפעלו יחד עם המחבל על ידי לוחמי צה"ל.