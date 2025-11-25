מזג האוויר הסוער: קיר קר בכביש 463 הכביש המרכזי לגוש דולב טלמונים בבנימין, הכביש נחסם בנוסף חלק מגדר ההפרדה סמוך לחברון קרסה

מזג האוויר הסוער ממשיך להשפיע על כל הארץ. קיר קרס הבוקר (שלישי) בבנימין. בעקבות הקריסה כביש 463 הכביש המרכזי לגוש דולב טלמונים שבמערב בנימין, נחסם לתנועת רכבים בין צומת הדואר ליישוב נעלה. בנוסף חלק מגדר ההפרדה סמוך לכפר אל-בורג מערבית לעיר דורא מערבית לחברון קרסה.

בנוסף גם כביש 450 בין נווה צוף לנחליאל ובין טלמון לצומת הפרס נחסם לתנועה, אך צפוי להיפתח בקרוב. מהמועצה נמסר: "צוותי המועצה, וכוחות של נתיבי ישראל, צה"ל ומשטרה נמצאים במקום ופועלים על מנת לפתוח את הכביש. במועצת בנימין ביצעו הערכת מצב ופועלים מול כלל הגורמים הרלוונטיים על מנת לפתוח את הכבישים בהקדם האפשרי".

מוקדם יותר פורסם כי בגלל מזג האוויר עשר משפחות מבתיהם באלקנה שבשומרון בעקבות הצפות. המים הגיעו לגובה מטר, ונכנסו לתוך בתים ביישוב. אמא וביתה התינוקות חולצו בשלום.

מכבאות והצלה נמסר: לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ אזרחים מבתיהם בעקבות הצפות ביישוב אלקנה בשומרון. לוחמי האש שהגיעו למקום דיווחו כי זיהו הצפות במספר בתים, ומפלס המים היה בגובה של מטר לערך דבר שהקשה על הדיירים לצאת, ובייחוד להוציא את הילדים הקטנים מהבתים ומיד פעלו להוצאת בבטחה.