שומרון: בגלל מזג האוויר עשר משפחות פונו הלילה (בין שני לשלישי) מבתיהם באלקנה שבשומרון בעקבות הצפות. המים הגיעו לגובה מטר, ונכנסו לתוך בתים ביישוב. אמא וביתה התינוקות חולצו בשלום.

מכבאות והצלה נמסר: לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ אזרחים מבתיהם בעקבות הצפות ביישוב אלקנה בשומרון. לוחמי האש שהגיעו למקום דיווחו כי זיהו הצפות במספר בתים, ומפלס המים היה בגובה של מטר לערך דבר שהקשה על הדיירים לצאת, ובייחוד להוציא את הילדים הקטנים מהבתים ומיד פעלו להוצאת בבטחה.

רשףתומר בכר מפקד המשמרת: "קיבלנו דיווח על אזרחים שנלכדו בבתיהם בעקבות הצפות. במרחב שומרון נערכנו מבעוד מועד לאירוע מזג האוויר הסוער, ויצאנו בצוותים מתוגברים למקום. עם ההגעה יצרנו קשר עם האזרחים וביצענו תעדוף לחילוצם, ולאחר מכן חילצנו אותם מבתיהם ללא פגע".

גם בדרום פועלים לוחמי האש: בנחל יתיר מחלצים שנסחף בשיטפון. צוותים מתחנת באר שבע וחורה מבצעים פעולות חילוץ מורכבות. בכביש 358 – מחלצים לכוד מרכב בעקבות זרימות שיטפוניות שמנעו ממנו להמשיך בנסיעה. בבאר שבע – שכונת רמות – לוחמי האש חילצו שני רכבים שנתקעו כתוצאה מהצפות בשדרות בנ"צ.