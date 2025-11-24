דו"ח גרינפיס מזהיר: בבגדי SHEIN שנבדקו בישראל נמצאו כימיקלים מסוכנים ברמות חריגות – חלקם נקשרים לסרטן ולפגיעה בפוריות. מומחים קוראים לצרכנים להיזהר ולמדינה להסדיר רגולציה דחופה

דו"ח חדש של ארגון גרינפיס מציג תמונה מטרידה במיוחד על הבגדים שמגיעים לישראל מחברת האופנה האולטרה-מהירה SHEIN. הבדיקה מגלה כי דווקא כאן, בישראל, נמצאו החריגות החמורות ביותר בריכוז כימיקלים מסוכנים – חלקם נקשרו לסרטן, בעיות פוריות ופגיעה בהתפתחות ילדים.

מה באמת נמצא בבגדים?

הבדיקה כללה 56 פריטי לבוש משמונה מדינות שונות. בשליש מהם התגלו רמות כימיקלים החורגות מהמגבלות בתקן האירופי. בין החומרים שנמצאו בדגמים שנשלחו לישראל: PFAS ("כימיקלים נצחיים") – חומר שאינו מתפרק בטבע, ונקשר לסרטן, שיבושים הורמונליים ופגיעה במערכת החיסון, ועופרת וקדמיום – מתכות כבדות הידועות כמזיקות במיוחד להתפתחות ילדים ולמערכת הרבייה.

בפריט אחד שנשלח לישראל נמצאה החריגה הקיצונית ביותר בכל המחקר: פי 3,269 יותר PFAS מהמותר בתקן האירופי.

מי נמצא בסיכון הגבוה ביותר?

על פי גרינפיס, האוכלוסיות הרגישות ביותר לחשיפה הם: פעוטות וילדים, נשים בהריון ואנשים עם מערכת חיסון מוחלשת. בנוסף, חלק מהכימיקלים עלולים להשתחרר מהבגד כבר בכביסה הראשונה – ולהגיע למים, לקרקע ולמערכת הנשימה.

איך להתנהל עם בגד חדש?

המומחים מסבירים כי אין להרתיח בגדים, משום שהרתחה אינה מנטרלת את הכימיקלים ועלולה אפילו להגביר את פליטתם. לפני שימוש ראשון מומלץ לנער את הבגד באוויר הפתוח ולכבס אותו, אך חשוב להבין שחלק מהחומרים המסוכנים פשוט אינם יורדים גם לאחר כביסה.

קריאה לרגולציה: "הצרכן הישראלי לא צריך להיות שפן ניסיונות"

בגרינפיס קוראים לקדם בישראל את חוק אחריות יצרן מורחבת (EPR), שיחייב פלטפורמות כמו Shein לעמוד בתקינה ברורה ואחידה – ולא לנצל את פרצת היבוא האישי. לדבריהם: "הצרכן הישראלי לא צריך להפוך לשפן הניסיונות של האופנה המהירה".