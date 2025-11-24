לכבוד יום הולדתה ה- 59, אספנו 10 עובדות על מרב מיכאלי – מהנאום על קסטנר, דרך הקריירה בתקשורת ועד המהלכים והעמדות שהפכו אותה לאחת הדמויות הכי מעוררות ויכוח בשמאל. קצת היסטוריה, קצת פוליטיקה, והרבה רעש שמלווה אותה עד היום

מרב מיכאלי מציינת היום 59. אחת הפוליטיקאיות המזוהות ביותר בשמאל, שמצליחה פעם אחר פעם לעורר ויכוח ציבורי. לרגל היום הזה אספנו 10 עובדות על הדרך שעשתה – מהנאום על קסטנר ועד הקרבות הפוליטיים של השנים האחרונות.

1. הנאום על סבא קסטנר

מיכאלי היא נכדתו של ד"ר ישראל (ישראל רז) קסטנר, מי שעמד מאחורי "רכבת קסטנר" להצלת יהודי הונגריה בשואה – דמות היסטורית שמעלה שאלות עד היום. בנאום הבכורה שלה בכנסת היא בחרה לפתוח דווקא בסיפורו ולהזכיר את פעולות ההצלה שלו. הבחירה הזו סימנה כבר מהרגע הראשון את הטון שמלווה את מיכאלי: לא מפחדת ממחלוקת, גם כשהיא רגישה.

2. התחילה בצופים – וגילתה שם את הפערים החברתיים

עוד לפני הפוליטיקה והטלוויזיה, מיכאלי הייתה רשג"דית ומרכזת שבטים בתנועת הצופים בפתח תקווה ובשכונת שעריה. שם, לדבריה, הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלה מקרוב בפערים מעמדיים וכלכליים – חוויה שהשפיעה על האג'נדה החברתית שלה שנים אחר כך.

3. מגל"צ לגלגלצ

בצה"ל הייתה קריינית בגלי צה"ל, ובהמשך הייתה חלק מההקמה של גלגלצ – כולל ההצעה לשם. כבר אז היה ברור שהיא יודעת לעבוד בתוך מערכת תקשורתית ולהישאר מורגשת.

4. אימפריית תקשורת

ממבט ספורט ושידורים מאולימפיאדת סיאול, דרך "שישי חי" בערוץ 2, "עד עשר", "כל ערב" ותוכניות בוקר בערוץ 10 – מיכאלי סימנה וי כמעט על כל ז'אנר אפשרי. במקביל הייתה שותפה להקמת "רדיו תל אביב" והגישה תוכניות רדיו פופולריות, מה שהפך אותה לאחת מנשות התקשורת המזוהות בישראל.

5. "עזרת נשים" ופעילות פמיניסטית

בשנת 1997 הקימה את קבוצת "עזרת נשים", שעסקה בקידום מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. במקביל הייתה פעילה בשדולת הנשים וביוזמות אזוריות לקידום שלום וזכויות מיעוטים.

6. הפמיניסטית שמדברת בלשון נקבה

מיכאלי מגדירה את עצמה כפמיניסטית, ומאז תחילת שנות ה-2000 מקפידה לדבר בלשון נקבה – או לשלב זכר ונקבה במשפט אחד. הביטויים כמו "הציבור יודעת" ו"פתאום קמה אדם בבוקר והרגישה שהיא עם" הפכו לסימן ההיכר של סגנון הדיבור שלה, וגם למוקד חוזר של חיקויים וסאטירות.

7. ביקורות על מודל המשפחה

במטענה שמוסד הנישואין הוא "סידור כלכלי ומעמדי" ומשמש כלי שליטה על החברה, והציגה את המשפחה המסורתית כמקום לא בהכרח בטוח לילדים. העמדה הזו הפכה אותה לדמות מרתיעה בציבור המסורתי והדתי.

8. שנים הצהירה שלא רוצה ילדים – ואז הפכה לאמא לשלושה

לאורך שנים הצהירה שהיא אל־הורית, שלא מתחרטת ושילדים אינם חלק מהתוכנית שלה. למרות זאת, יחד עם בן זוגה ליאור שליין, נולדו להם שלושה ילדים בהליכי פונדקאות בארה"ב. גם כאן הביקורת לא איחרה להגיע – מצד מי שראו בכך סתירה לאמירות קודמות.

9. החזירה את הכבוד האבוד

מיכאלי נבחרה לראשות העבודה כשהמפלגה הייתה על סף היעלמות. היא הצליחה להחזיר אותה ל-7 מנדטים ולממשלה – מהלך שחלק שיבחו וחלק ראו בו "נשימה אחרונה".

10. מאות הצעות חוק – והרבה רעש בדרך

במהלך שנותיה בכנסת הגישה מעל 300 הצעות חוק בתחומי רווחה, מגדר וחברה. חלק קטן מהן עבר בפועל, אבל רובן נשארו בגדר הצהרות ודיונים שיצרו כותרות יותר משהביאו לשינוי מעשי. מה שכן – כמעט תמיד סביב היוזמות שלה נרשם ויכוח ציבורי סוער.