משה רדמן אובטובול, אחד ממובילי המחאה נגד הממשלה קיבל זימון לחקירה שתתקיים היום (חמישי). שקמה ברסלר קראה לציבור להגיע להפגנה שתתקיים היום מחוץ לתחנה בה יחקר. היום נגיע בשעה 14:00 אל מחוץ לתחנת לב תל אביב ללוות את משה לחקירה". הוא זומן לחקירה לטענתו, על אירוע שהתרחש בהפגנה במוצאי שבת לפני כמה שבועות.

לאחר חילופי הדברים בין יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ ובין הפעיל החברתי רדמן, ולאחר שמפיצי המחאה פרסמו גרפיקה בה שובצו כל ראשי האופוזיציה – אך במקום תמונתו של גנץ הופיע ציור של עציץ. רדמן פרסם קריאה להגיע להפגנה בכיכר הבימה, וטען כי השתתפות משותפת של ראשי האופוזיציה תהיה "רגע היסטורי של אחדות". הוא קרא לפעול במשותף להפלת הממשלה ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

גנץ הגיב לדברים בתקיפות וכתב: "ככה נראית שנאה, ככה נראה קמפיין זול על גבן של משפחות שכולות ורבים כל כך בעם ישראל שדורשים ועדת חקירה ממלכתית. ככה מזהמים ופוגעים במאבק שאין חשוב ממנו. ככה לא מנצחים".

בהמשך פנה אישית לרדמן ואמר: "משה, את מה שאני תרמתי למדינת ישראל לא תתרום גם אם תחיה 300 שנה. את המאמצים והכסף שלך תפנה למקומות הנכונים".

לפני כשנה אחרי שעורר סערה נרחבת כשהשווה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לצורר הנאצי אדולף היטלר, מנהיג המחאה משה רדמן התנצל על הדברים שאמר בהפגנה נגד פיטורי ראש השב"כ רונן בר.