אחרי שהרמטכ"ל אייל זמיר תקף את שר הביטחון כ"ץ על כך שעודכן דרך התקשורת על תהליכים אותם מתכוון לבצע כ"ץ ביחס לצוות בדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד. כעת מגיעה תשובתו של שר הביטחון: "מעריך את הרמטכ"ל, שיודע שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלה"

העימות הדרמטי הערב (שני) בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון כ"ץ מעורר הדים בתקשורת. אחרי שזמיר תקף את כ"ץ, מגיעה תשובתו של שר הביטחון.

בהודעה שפרסם לתקשורת אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת".

עוד הוסיף ואמר כ"ץ כי "מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום – ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי".

נזכיר כי הרמטכ”ל, רב-אלוף, אייל זמיר, יוצא בצעד חריג נגד שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומפרסם הודעה בה הוא תוקף את התנהלותו.

בהודעה שפורסמה מטעמו של זמיר, נכתב כי הוא "עודכן הבוקר מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע שר הביטחון ביחס לצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד וזאת בזמן שהרמטכ"ל נמצא בתרגיל פתע מטכ"לי בגזרת רמת הגולן".

דו״ח צוות תורג'מן הוגדר מלכתחילה לשימושו של הרמטכ״ל, לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים אינטגרטיבית בצה״ל ולא לשימוש פוליטי.

ההחלטה להטיל דופי בדו”ח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי – מעוררת תמיהה.

הועדה שמעה למעלה ממאות עדויות, בחנה העמיקה וביצעה תהליך מקצועי. בחינה חלופית של שלושים ימים על-ידי מבקר מערכת הביטחון, מבלי לפגוע בכבודו – אינה עניינית. בנוסף, השר כבר עודכן, כי אחת ההחלטות הראשונות של הרמטכ״ל בעקבות הדו״ח, היא לתחקר את תוכנית ״חומת יריחו״ באופן מעמיק לאור חשיבותה. צה״ל הינו הגוף היחידי במדינה שתחקר עצמו לעומק על מחדליו ולקח עליהם אחריות. אם נדרשת בחינה כלשהי להשלמת התמונה, עליה להיות בדמות ועדה חיצונית לצה״ל, אובייקטיבית ובלתי תלויה, אשר תבחן את התהליכים הבין-ארגוניים והרב-מדרגיים שקדמו למחדל השבעה באוקטובר ובכלל כך הממשק בין הדרג הצבאי למדיני. באשר למסקנות האישיות – מדובר בצעדים פיקודיים פנימיים בצה״ל שאינם נדרשים באישור. הרמיזה כאילו הקריטריונים, שנבחנו בחרדת קודש, אינם שיוויוניים – אינה ראויה, בייחוד לאור כמות הזמן וההתלבטויות שהשקיע הרמטכ״ל באופן אישי בהחלטה ביחס לכל קצין וקצין.