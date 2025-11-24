העימות הדרמטי הערב (שני) בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון כ"ץ מעורר הדים בתקשורת. אחרי שזמיר תקף את כ"ץ, מגיעה תשובתו של שר הביטחון.
בהודעה שפרסם לתקשורת אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת".
עוד הוסיף ואמר כ"ץ כי "מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום – ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי".
נזכיר כי הרמטכ”ל, רב-אלוף, אייל זמיר, יוצא בצעד חריג נגד שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומפרסם הודעה בה הוא תוקף את התנהלותו.
בהודעה שפורסמה מטעמו של זמיר, נכתב כי הוא "עודכן הבוקר מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע שר הביטחון ביחס לצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד וזאת בזמן שהרמטכ"ל נמצא בתרגיל פתע מטכ"לי בגזרת רמת הגולן".
דו״ח צוות תורג'מן הוגדר מלכתחילה לשימושו של הרמטכ״ל, לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים אינטגרטיבית בצה״ל ולא לשימוש פוליטי.
ההחלטה להטיל דופי בדו”ח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי – מעוררת תמיהה.
ציפורה הר כחול
ממשלת הכסילים והחבלנים שמובילה צולע בכל מידותיו ורמחיו20:18 24.11.2025
חנוך
אפשר להירגע. אחרי הפריימריז בליכוד, ישראל כ"ץ יחזור לגודלו הטבעי, אפס מאופס.20:18 24.11.2025
פאר
שר הביטחון שלנו מחזיק בביצים את הרמטכ"ל. עד שהוא יסכים למנות איזה מקורב של כ"ץ לתפקיד בכיר בחו"ל, לא יהיו מינויים בצה"ל.20:24 24.11.2025
