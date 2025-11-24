כבאות והצלה לישראל נערכת ליממה סוערת במיוחד החל מהלילה שבין שני לשלישי (24–25 בנובמבר), עם חשש ממשי להצפות ולשיטפונות באזורים שונים ברחבי הארץ.
במערך מדווחים כי יחידות החילוץ ממים זורמים ויחידת העלית "להבה" תוגברו והן ערוכות למתן מענה מיידי לכל אירוע חילוץ. חדרי הפיקוד והשליטה מאוישים ומוכנים להתמודד עם כל תרחיש אפשרי.
בכבאות והצלה מדגישים את ההנחיות הבאות, שנועדו להציל חיים:
• אין לחצות כביש מוצף – לא ברגל ולא ברכב – מדובר בסכנת חיים ממשית.
• אין להגיע לאזורים המועדים לשיטפונות.
• בזמן הצפה אין להיכנס למפלסים תת־קרקעיים, כולל מרתפים וחניונים.
• אין להשתמש במעליות הנמצאות במפלס הקרקע או מתחתיו בזמן הצפה.
בכבאות קוראים לציבור להתעדכן באופן רציף בתחזית מזג האוויר ולהישמע להנחיות גופי החירום וההצלה. לבסוף מזכירים כי בכל מצב חירום יש לחייג 102.
