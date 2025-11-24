מזל טוב! השחקנית שירה לוי ובעלה אורי בן לולו חגגו ברית לבנם השני – ויקרא שמו בישראל: עילאי. רב הסלבס מרדכי חסידים כובד בכיסא של אליהו הנביא במהלך הברית

יום מרגש לכוכבת הילדים והפסטיגלים: השחקנית שירה לוי ובעלה אורי בן לולו חגגו ברית לבנם השני – ויקרא שמו בישראל: עילאי.

רב הסלבס מרדכי חסידים כובד בכיסא של אליהו הנביא במהלך הברית.

למי שלא מכיר, שירה לוי שיחקה בסדרות ילדים ונוער רבות וגם כיכבה במספר פסטיגלים. היא שיחקה במספר עונות של סדרת הנוער "התחנה", שעלילתה עוקבת אחרי בני נוער מתנדבים במגן דוד אדום. בשנת 2024 היא גילמה את עלמה בסדרת הנוער של HOT – "יונייטד היי".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . באדיבות: איציק אוחנה 'כיכר השבת' ו'הרבנית של האינסטגרם'

לשירה לוי ובן זוגה אורי בן לולו יש גם בן בכור בשם סהר, שנולד לפני כשנתיים וחצי.