רגע לפני הפסטיגל – הרובוט הענק שנכנס בלי אזהרה לחזרה והקפיץ את כל האולם נחשף לראשונה. האמנים בהלם, הקצב עלה, וזו רק טעימה ממה שמחכה על הבמה בעוד שלושה שבועות

בעיצומן של החזרות לImagine פסטיגל – הגיע הרגע שאף אחד מהאמנים לא ציפה לו. בלי אזהרה, בלי ספירה לאחור: רובוט ענק וייחודי נכנס לאולם, העלה את המוזיקה, התחיל לרקוד, והשאיר את כולם המומים.

צפו בשחקני הפסטיגל רוקדים יחד עם הרובוט

האמנים, שכבר ראו הכול בחזרות אינטנסיביות, מצאו את עצמם מסתכלים אחד על השני לא מאמינים. אם כך נראית חזרה – מה מחכה על הבמה בעוד שלושה שבועות?

שיתוף פעולה טכנולוגי שלא נראה כאן

הרובוט הוא חלק משיתוף פעולה טכנולוגי חדשני בין חברת Monday, חברת Bellboy Robotics, והמעבדה לרובוטיקה של פרופ' אמיר שפירא באוניברסיטת בן-גוריון. יחד הם פיתחו חוויה שמחברת בין עולם ההופעות, רובוטיקה וריקוד – כמו שלא נראה כאן אף פעם.

וזו? זו רק טעימה קטנה. הקסם של הפסטיגל מגיע – והולך להיות מטורף.