מהפכת הרובוטים האנושיים כבר מתרחשת. רן עמירן, חוקר טכנולוגיות, מנתח את התחזית: "בעוד עשור, יהיו מאות מיליוני רובוטים שישנו את עולם העבודה והבית".

עד לא מזמן, הביטוי "רובוט דמוי אדם" נשמע כמו פנטזיה מסרטים. מכונה שנראית ומתנהגת כמו בן אדם, שיכולה לדבר, ללכת, לנקות, לבשל ואפילו להביע רגשות? נשמע כמו מדע בדיוני. אבל המציאות רצה מהר. הוכחה לכך היא כל מה שקורה בתחום הבינה המלאכותית. ספק אם מישהו חשב ששנת 2025 תהיה שנה שבה ה-AI כבר נמצא בכל תחום, מייעל תהליכי עבודה ופורץ גבולות. "הרובוטים האנושיים, ללא ספק כבר מתחילים לחדור לחיינו", מצהיר רן עמירן, העוסק בחקר טכנולוגיות חדשות. "לא בעוד עשרות שנים אלא מדובר במהפכה של השנים הקרובות".

מה זה רובוט אדם?

רובוט אדם (Humanoid Robot) הוא מכונה אוטונומית שנבנתה כך שתדמה במראה ובתפקוד שלה לבני אדם – עם גוף, ידיים, רגליים, חיישנים, מצלמות, ולעתים גם הבעות פנים. הרובוט מצויד בבינה מלאכותית, ביכולות למידה עצמית, זיהוי קולי וראיית מחשב – ומסוגל לבצע פעולות מורכבות, להבין פקודות ואפילו לנהל שיחה פשוטה.

"החזון בתחום הזה די ברור: רובוט שיכול לחיות ולעבוד לצד בני אדם – בבית, במשרד, בבית החולים או באתר בנייה – ולהשתלב כחלק מהחברה לכל דבר ועניין", ממשיך רן עמירן.

מה יקרה בעוד עשור?

הצפי מדבר על פרק זמן של כחמש שנים, שבהן רובוטים דמויי אדם צפויים להיכנס בהדרגה לעסקים קטנים, למפעלים ולבתים פרטיים. הם יוכלו לבצע משימות פשוטות כמו קיפול כביסה, סידור מוצרים על מדפים, עזרה לקשישים או שליחויות בסיסיות. "כאשר חושבים על זה, מדובר בעבודות די בסיסיות שמועסקים בהן אנשים היום – והרובוטים הללו 'מאיימים' להחליף אותם", מעריך רן עמירן.

בעוד כעשור – התחזית היא שרובוטים ייהפכו לחלק בלתי נפרד ממערכות עבודה מתקדמות. הם יוכלו לבצע עבודות פיזיות קשות, לפעול באתרים מסוכנים או רועשים, להתמצא במרחב מורכב ולסייע בעבודות שדורשות דיוק, סבלנות ויכולת התמדה – מה שלא תמיד קל לבני אדם. וזו, כבר תהיה מהפכה של ממש.

אילו עבודות נמצאות בסיכון?

התחזיות מדברות על חמישה תחומים שבהם מועסקים כיום מיליוני עובדים ברחבי העולם, כל אחד מהם עלול להיפגע בצורה משמעותית. שליחים ופורקי סחורות למשל, הם קבוצה ראשונה: עם התקדמות הרכבים האוטונומיים, לא נזדקק עוד לנהגי מוניות או משאיות אנושיים. הרובוטים הדמויי-אדם ישתלבו כתוספת: יפרקו סחורה מהמשאית ויבצעו שליחות עד לפתח הדלת או למעלית – בדומה לשליחי וולט ואמזון של היום.

קבוצה נוספת של עובדים היא קופאיות ועובדי קמעונאות: רן עמירן מסביר שאת המהפכה בתחום הזה, רואים בחלקה כבר כיום, עם רשתות שיווק שעברו לעמדות שירות עצמי. הרובוטים יוכלו לא רק להחליף את הקופאיות, אלא גם לסדר מוצרים על מדפים, למלא סחורה ולהוביל עגלות. גם עובדי ניקיון צפויים להתייתר עם הכניסה של הרובוטים דמויי האדם, שיוכלו לנקות חדרי מדרגות, משרדים, חניונים ובתים פרטיים. הרובוטים יוכלו לעלות במדרגות, להזיז רהיטים ואף לנקות מדפים גבוהים.

קבוצה רביעית הם עובדי הייצור במפעלים: הרובוטים יוכלו לבצע עבודות חוזרות, קשות או מסוכנות בקווי הייצור. בניגוד לבני אדם, הם לא מתעייפים, לא מבקשים הפסקה ופועלים בדיוק של מילימטרים. "עבודה במפעלים היא עניין שמשתנה מדור לדור – בעבר הרחוק, כמעט בכל שלב בתהליך הייצור היו מעורבים בני אדם. בהמשך, נכנסו המכונות ובני האדם נדרשו להיות יעילים מאוד. זה מזכיר קצת את הסרט 'זמנים מודרניים' עם צ'רלי צ'פלין. בהמשך, נכנסו המחשבים וכעת ה-AI. בקרוב יהיו אלו הרובוטים שיהפכו את העבודה בחלק ניכר מהמפעלים לכזו שאין בה צורך בבני אדם", העריך רן עמירן.

קבוצה חמישית של עובדים, היא אולי מפתיעה – עובדי בניין. מדובר בתחום שבו דרושות ידיים עובדות כל הזמן, ובחברות הטכנולוגיה בוחנים כיום שימוש ברובוטים דמויי אדם באתרי בנייה. כבר היום מדברים על פיתוחים בתחום, כאשר הרובוטים עשויים להניח בלוקים, לצבוע קירות, לבצע עבודות בגובה ואף לבנות מבנים שלמים וזאת 24 שעות ביממה, מה שעשוי לשנות את קצב הבנייה באופן דרמטי.

ומה יקרה בבית?

בבתים פרטיים, רובוטי אדם יהיו שדרוג משמעותי לעוזרי הבית האוטומטיים של ימינו. הם יכבסו בגדים, ינקו רצפות, יבשלו ארוחות פשוטות, יחליפו מצעים, ישגיחו על ילדים קטנים – ואפילו יגישו קפה לאורחים.

אם כיום אנחנו מתלהבים מרובוט שואב או מדיח כלים בעתיד הלא רחוק נוכל לבקש מהרובוט “תכין לי סלט” או “תוריד את הזבל”, והוא יבצע את המשימה בלי להחסיר פעימה.

השחקניות שעומדות מאחורי הרובוטים

מכיוון שמדובר בתחום חם במיוחד, כמה מהחברות הגדולות בעולם כבר משקיעות מיליארדים בפיתוח רובוטים דמויי אדם, במטרה להפוך אותם למוצר צריכה רלוונטי בעתיד הלא רחוק. כך למשל, טסלה של אילון מאסק מפתחת את "Optimus" – רובוט בגובה אדם שנועד לעבוד בבתי חרושת, ואחר כך גם בבתים פרטיים. גם לסינים כמובן נגיעה בתחום ו-Xiaomi הציגה את CyberOne – רובוט שמסוגל ללכת, לדבר, לזהות פרצופים ואפילו להביע רגשות.

Unitree Robotics מפתחת דגמים מתקדמים של רובוטים במחירים תחרותיים (פחות מ־20 אלף דולר ליחידה), כולל רובוט בשם G1, שכבר הספיק להדהים את העולם. גם חברות כמו Agility Robotics, Sanctuary AI, Figure.ai ו־Boston Dynamics מתחרות על הבכורה בשוק הזה.

כמה זה יעלה וכמה רובוטים יהיו בעולם?

היום, רובוטים דמויי אדם עולים בין 20 ל־50 אלף דולר ליחידה, תלוי ברמת התחכום שלהם. "ההערכות מדברות על כך שבתוך עשור, המחיר צפוי לרדת לכ־5,000 דולר, זו עלות דומה למשכורות חודשית ממוצעת – וכמובן מדובר בהשקעה משתלמת אם הרובוט יכול להחליף אדם בעבודתו למשל", פוסק רן עמירן. תחזיות שוק מעריכות כי בשנת 2030 יהיו בעולם כ-50 מיליון רובוטים כאלה. בשנת 2035 יזנק המספר ליותר מ־200 מיליון. כלומר, בעתיד, כמעט בכל בית, משרד או מפעל יהיה לפחות רובוט אנושי אחד.

וכמובן, שאלת השאלות היא מה יקרה בישראל. המשק הישראלי, שנסמך על שירותים, לוגיסטיקה, בניין וניקיון, צפוי להיות מושפע באופן עמוק. משרות רבות בישראל עלולות להיעלם, במיוחד כאלה שבהן מועסקים עובדים זרים, עובדי קבלן, שליחים ושירותים טכניים.

מהצד השני, יווצרו משרות חדשות, בעיקר בתחומים של תכנון, פיתוח תוכנה, תחזוקה רובוטית, בטיחות, ממשק אדם-מכונה וחינוך טכנולוגי. בנוסף, הרובוטים עשויים לסייע בהתמודדות עם מחסור בידיים עובדות בתחומים כמו סיעוד ובנייה. "בתחום כמו הבנייה, הרובוטים הם ברכה של ממש. בתחומים אלו משוועים לידיים עובדות כל הזמן, במיוחד במדינה כמו שלנו", מציין רן עמירן.

כללי המשחק כבר משתנים

הרובוטים דמויי-האדם כבר לא שייכים לסרטי מדע בדיוני. הם יוצאים מהמעבדה אל החיים האמיתיים, ומתחילים לשנות את כללי המשחק. השאלה היא לא 'האם זה יקרה?' – אלא 'מתי זה יקרה ומה נעשה כדי לא להישאר מאחור'. מי שייערך לכך צפוי להרוויח ולרתום את הטכנולוגיה לטובתו. מי שלא, ימצא את עצמו מתחרה על עבודה מול רובוט שלא מבקש חופשה, לא מתעייף – ולא טועה.