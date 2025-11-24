אחרי ציפייה ארוכה, מזג אוויר מתהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים עזים מלווים בברד וסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות והצפות.
הערב והלילה, בין שני לשלישי: במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים המלווים בסופות רעמים וברד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה. לפנות בוקר קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערב.
יום שלישי: בבוקר יוסיפו לרדת ממטרים מקומיים המלווים בסופות רעמים יחידות. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: תחול התחממות נוספת. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
יום שישי: במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בעיקר בהרים ובפנים הארץ צפויה עליה נוספת בטמפרטורות ויעשה שם חם מהרגיל לעונה.
