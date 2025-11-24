כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. המחבלים חוסלו

למרות הפסקת האש, צה"ל ממשיך לעמוד על המשמר: שתי תקריות של חציית גבול התרחשו היום (שני) באזור הקו הצהוב של רצועת עזה.

דובר צה"ל הודיע כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים בצפון הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

באירוע נוסף במרחב, כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי, זיהו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל, הפועלים במרחב באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

לאחר הזיהוי, הכוחות פתחו בירי וחיסלו שניים מהמחבלים במטרה להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי