גלי צה"ל הכריזו על הזוכים בפרס מפקד התחנה, בטקס שייערך במהלך חג החנוכה. טל רם מפקד התחנה: "זוהי הזדמנות לראות את התרומה יוצאת הדופן של עבודת האנשים בגלי צה"ל, במיוחד בתקופת המלחמה, לחיילים, למשפחות ולחברה הישראלית כולה"

ברקע ההחלטה של שר הביטחון כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית, הערב (שני) מתפרסמים זוכי פרס מפקד גלי צה"ל ה-45.

מפקד גלי צה"ל, טל לב רם, הכריז על התכניות והמיזמים הזוכים בפרס מפקד גלי צה״ל אשר חלוקתו תתקיים בטקס חגיגי במהלך חג החנוכה, בסימן 75 שנה לשידורי גלי צה״ל.

הפרס מוענק משנת 1980 ומציין השנה 45 שנים להיווסדו. במסגרת התחרות ניתנים פרסי הצטיינות לתכניות, הסכתים, מסגרות שידור, תכניות ביכורים ויצירות דיגיטליות של גלי צה"ל וגלגלצ.

יו"ר חבר השופטים השנה הוא תא"ל במיל' רן כוכב (רנכו), מי שהיה מפקד ההגנה האווירית וגם דובר צה"ל לשעבר. ועדת הפרס כללה את אשת החינוך רעיה אופנר, אמו של סמ"ר אבי אפנר שנפל באסון המסוקים והיוזמת של מסע "נפגשים בשביל ישראל" שהוא מסע הנצחה לנופל, היוצרת והעיתונאית אנה בורד, יו"ר תאגיד השידור הישראלי לשעבר גיל עומר ויו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לשעבר, הגברת נורית דבוש.

הפרס יוענק בחלוקה לשבעה תחומים מרכזיים: פרויקטים ומיזמים בנושא צבא ובטחון, תכניות שעוסקות בחברה הישראלית, תוכניות בתחום החדשות, פרויקטים ומיזמים בתחומי תרבות, בידור ומוזיקה, תוצרי דיגיטל והסכתים, ⁠מיזמים מיוחדים ושידורי חוץ וקטגוריית ביכורים (קטגוריה המיועדת לתכניות שנעשו ע"י חיילים צעירים כתוכנית ביכורים).

נוסף אליהם, בחר מפקד גלי צה"ל לציין שני מיזמים יאשר יקבלו פרסים ייחודים בזכות בולטות, משמעות ויצירתיות יוצאת דופן.

רשימת התכניות הזוכות: זוכי הפרסים המיוחדים: מיזם "שבעה שירים באוקטובר" וכן יום שידורים מיוחד במסגרת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

זוכת הפרס פרויקטים ומיזמים בתחום החדשות: סדרת הכתבות "365 ימים באוקטובר" לציון שנה למלחמה בבוקר טוב ישראל. זוכה פרס תכניות בנושא צבא ובטחון: מיזם הנצחה מוזיקלי משותף של גל"צ וגלגלצ.

זוכים בפרס בתחום החברה הישראלית: "רשומות משנת מלחמה", משדר "זיכרון בסלון" – פסקול שלישי. זוכות בפרס המיזמים בתחומי התרבות, הבידור והמוזיקה: תוכנית מיוחדת המוקדשת לפועלו וליום הולדתו ה-85 של יהורם גאון, "שירו מאיר" – תכנית מיוחדת לציון 25 שנה למותו של מאיר אריאל ז"ל.

זוכת פרס הדיגיטל: "רגע לפני שגן עדן הפך לגיהנום". זוכת פרס מיזמים מיוחדים ושידורי חוץ: "קול זיכרון חוזר". זוכות פרס תכנית ביכורים: "מכתבים שלא נשלחו", "חזרתי אליך אבל הייתי אחר". נוסף לפרסים, יחולקו בטקס שתי תעודות הוקרה: לחייל דביר בנימיני ולאזרח עובד צה"ל צביקה אליהו.

טל לב רם, מפקד התחנה: "פרס מפקד גל"צ ינתן השנה בסימן 75 שנות עשייה משמעותית של התחנה שלנו. הוגשו עשרות הצעות מתוכן בחרה הוועדה בהליך מקצועי ומשמעותי את התכניות והמיזמים הזוכים. זוהי הזדמנות לראות את התרומה יוצאת הדופן של עבודת האנשים בגלי צה"ל, במיוחד בתקופת המלחמה, לחיילים, למשפחות ולחברה הישראלית כולה".

עוד הוסיף מפקד התחנה: "הפרסים לתכניות המגוונות כל כך, מעידים אף הם, שאנחנו נמצאים בכל מקום ונוגעים בשלל הנושאים הערכיים והחשובים הנמצאים על סדר היום הציבורי, ומשקפים את המגוון התכני והצורני המתעדכן כל הזמן. אני גאה בכם על עשייתכם."